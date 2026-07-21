Os minutos de água que viraram o jogo... o que fizeram as pausas para hidratação no Mundial?

Uma análise detalhada dos dados do Campeonato do Mundo revelou que as interrupções durante os dois tempos das partidas, conhecidas como "pausas para hidratação" e que duravam 3 minutos, aprovadas inicialmente como medida sanitária para proteger os jogadores perante temperaturas que ultrapassaram os 30 graus Celsius, se transformaram num "tempo morto" tático que os treinadores exploraram a seu favor.

Para avaliar o impacto real destes três minutos, foram analisados os dados de "ameaça esperada" da rede Driblab em todas as 104 partidas do torneio, que incluíram 208 pausas para hidratação, comparando o desempenho das equipas antes e depois da interrupção.

Os números apresentados pelo jornal espanhol "Marca" revelaram uma realidade que contraria a crença comum de que estas pausas constituem uma tábua de salvação para a equipa que está a sofrer; ficou demonstrado que o efeito mais recorrente no torneio, numa proporção que ultrapassou um terço, foi o reforço do controlo da equipa que já dominava antes da interrupção.

Em 73 casos, a equipa mais favorecida saiu da pausa com o mesmo nível ou numa posição de maior superioridade, enquanto as reações das equipas dominadas não ultrapassaram os 16%, e os casos de inversão total do rumo da partida não excederam apenas 6%.

Ainda assim, destacou-se uma exceção importante relativa aos casos em que o domínio atingiu o seu auge antes da interrupção; a pausa atuou em 15% dos casos no sentido de apagar esse ímpeto e acalmar o ritmo do jogo.

A relação mais interessante entre a interrupção e a marcação de golos surge nos cinco minutos que se seguiram às pausas para hidratação, que registaram cerca de 25 golos em comparação com apenas 15 golos nos cinco minutos que as antecederam, fazendo com que a pausa funcionasse muitas vezes como uma chave de viragem rápida do rumo da partida.

Algumas seleções mostraram uma elevada capacidade de aproveitar estas interrupções, à cabeça a seleção argentina, que transformou o recomeço após a interrupção num padrão competitivo declarado; no confronto com o Egito, nos oitavos de final, quando estava em desvantagem por (2-0), saiu da segunda pausa para hidratação com a sua maior intensidade ofensiva no torneio e marcou dois golos que abriram caminho à recuperação, e o mesmo se repetiu diante da Inglaterra. Em contrapartida, a seleção da República Checa foi a mais prejudicada, depois de as pausas terem interrompido os seus melhores períodos de desempenho ofensivo no torneio.

Por seu lado, a seleção espanhola, campeã do mundo, apresentou um modelo perfeito de reorganização tática; saiu da maioria das 16 pausas em que participou com níveis mais elevados de controlo, o que se traduziu em golos diretos após o recomeço diante da Bélgica, da Áustria e de Portugal. Já na final, as interrupções não afetaram o rumo do jogo, que a Espanha decidiu no prolongamento, longe de qualquer pausa.

E apesar de estes números descreverem uma coincidência temporal que pode sobrepor-se à janela das substituições táticas no minuto 70 ou à vontade das equipas em desvantagem de se lançarem ao ataque, o padrão geral mantém-se claro: as pausas para hidratação neste Mundial raramente salvaram a equipa esgotada, mas muitas vezes renovaram o sangue da equipa dominante, confirmando que três minutos de ingestão de água e instruções rápidas bastam, por vezes, para apagar o entusiasmo de vinte minutos de futebol.