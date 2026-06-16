Os milhões da FIFA e o avião do “relaxamento”... Como Infantino vive em outro planeta, longe do pesadelo da torcida?

Uma reportagem divulgada hoje, terça-feira, revelou os bastidores do dia a dia de Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol, durante a Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O jornal “The Telegraph” informou que, em um bairro de Miami Beach, uma cena surpreendeu os presentes... Uma comitiva de motocicletas Harley-Davidson da polícia partiu em alta velocidade pelas ruas de Miami, com suas luzes piscantes e sirenes estrondosas.

No meio do cortejo, um SUV preto com vidros escuros circulava pela famosa Collins Avenue, atraindo os olhares dos transeuntes. Um turista britânico sussurrou ao jornal “The Telegraph”: “Deve ser o Trump.” Mas ele estava enganado: era Gianni Infantino. Essa imagem retrata, quase na íntegra, o estilo de vida luxuoso do presidente da FIFA durante a Copa do Mundo de 2026.

Desde a partida de abertura entre o México e a África do Sul no Estádio Azteca, o presidente da FIFA não parou de viajar... Cidade do México, Guadalajara, São Francisco, Vancouver, Los Angeles, Miami, Seattle... Em poucos dias, esse cidadão suíço atravessou o continente várias vezes.

Graças ao jato particular disponibilizado pela Qatar Airways, ele assistiu a duas partidas no mesmo dia em várias ocasiões, com um custo estimado entre 400 mil e 800 mil euros para todo o torneio. Uma façanha impossível para qualquer torcedor, jornalista ou mesmo jogador das seleções nacionais participantes.

Essa presença marcante, que pode ser acompanhada pelas imagens frequentes do sorridente líder suíço nas arquibancadas, vem acompanhada de um estilo de vida que inevitavelmente suscita comparações.

De acordo com números divulgados pela Federação Internacional de Futebol (FIFA), o presidente recebe um salário anual total de 2,44 milhões de euros.

Até 2025, o total de sua remuneração chegou a 4,24 milhões de euros, graças a um bônus de desempenho de 1,8 milhão de euros. Enquanto o presidente da FIFA se desloca de um estádio para outro escoltado pela polícia, os torcedores descobrem uma realidade totalmente diferente.

Estima-se que o preço médio de um ingresso seja de 1.603 dólares. Às vezes, o custo para torcer pela equipe pode chegar a mais de 60 mil dólares, incluindo passagens aéreas, hotéis e transporte entre as cidades-sede, para o torcedor que deseja acompanhar seu time até a final.

Chegou até a ponto de as famílias de muitos jogadores internacionais preferirem limitar suas viagens; algumas optaram por se estabelecer na Flórida, em vez de viajar milhares de quilômetros por três países diferentes para torcer pela seleção nacional.

Esse contraste entre a chegada de Infantino a duas partidas por dia em jato particular e a dificuldade dos torcedores em conseguir um único ingresso era esperado pelos críticos, mas causa ainda mais espanto quando se consideram os inúmeros problemas com vistos enfrentados por alguns jogadores, especialmente da seleção iraniana, além das dificuldades administrativas que obrigaram, por exemplo, a seleção uruguaia a adiar sua viagem.

No entanto, Gianni Infantino declarou, em resposta às críticas dirigidas à organização: “Às vezes, é bom relaxar. Estamos tentando resolver todos os problemas. Às vezes, gritar e ameaçar tem um efeito contrário”.