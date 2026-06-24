Os melhores terceiros da Copa do Mundo... Quem está disputando as oito vagas e quais são as regras de desempate?

Com o fim da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 se aproximando, a disputa não se limita apenas à definição das vagas de classificação direta para os times que ocupam o primeiro e o segundo lugares em cada chave, mas se estende a outra batalha não menos emocionante entre as seleções que ocupam o terceiro lugar, tendo em vista o novo formato da competição, que concede oito vagas adicionais aos melhores terceiros colocados entre as 12 chaves.

Antes do início da terceira e última rodada, todas as possibilidades parecem em aberto, já que muitas seleções estão separadas apenas pela diferença de gols ou pelo número de gols marcados, o que faz com que cada gol na rodada final seja capaz de mudar completamente o panorama das classificadas.

Confira a tabela completa de classificação dos grupos após as duas primeiras rodadas

Quem são os oito primeiros até agora?

A seleção sueca, do Grupo 6, lidera a classificação dos melhores terceiros colocados até o momento, com 3 pontos, após marcar 6 gols e sofrer outros 6, superando os demais pelo saldo de gols marcados.

A seleção escocesa, do Grupo 3, ocupa o segundo lugar, também com 3 pontos, após marcar um gol e sofrer um.

A seleção croata, do último grupo, ocupa o terceiro lugar nesta disputa, com 3 pontos e saldo de gols de (-1).

Em seguida, vem a seleção da Argélia, do Grupo 10, em quarto lugar com 3 pontos e saldo de gols de -2, empatada com o Paraguai, do Grupo 4, depois de os “Verdes” terem marcado dois gols e sofrido quatro, o mesmo saldo da seleção latino-americana.

Em sexto lugar está a seleção de Cabo Verde, do Grupo 8, com 2 pontos conquistados em dois empates, tendo marcado dois gols e sofrido outros dois, à frente da Bélgica, do Grupo 7, que possui o mesmo número de pontos e o mesmo saldo de gols, mas marcou apenas um gol.

Já a oitava e última posição que, atualmente, garante a classificação para as oitavas de final é ocupada pela seleção da República Tcheca, do Grupo 1, com um ponto e saldo de gols de -1, após marcar dois gols e sofrer três.

Terceiros fora da disputa

Fora da zona de classificação, a seleção da República Democrática do Congo, do Grupo 11, ocupa a nona posição com um ponto e saldo de gols de (-1), após marcar um gol e sofrer dois, enquanto o Equador, do Grupo 5, está em décimo lugar com o mesmo número de pontos e saldo de gols, mas com menos gols marcados.

A seleção da Bósnia e Herzegovina, do Grupo 2, ocupa a 11ª posição com um ponto e saldo de gols de -3, enquanto o Senegal, do Grupo 9, está na última posição entre as equipes em terceiro lugar, sem nenhum ponto, após duas derrotas e tendo sofrido seis gols contra três marcados.

Classificação dos melhores terceiros colocados antes da terceira rodada

Suécia: 3 pontos

Escócia: 3 pontos

Croácia: 3 pontos

Argélia: 3 pontos

Paraguai: 3 pontos

Cabo Verde: 2 pontos

Bélgica: 2 pontos

República Tcheca: 1 ponto

Fora da zona de classificação

República Democrática do Congo: 1 ponto

Equador: um ponto

Bósnia e Herzegovina: um ponto

Senegal: sem pontos

Como a FIFA determina as melhores equipes em terceiro lugar?

De acordo com o artigo 13 do Regulamento da Federação Internacional de Futebol (FIFA), as seleções que ocupam o terceiro lugar nos grupos são classificadas com base nos seguintes critérios, nesta ordem:

1- Maior número de pontos conquistados em todas as partidas da chave.

2- Melhor saldo de gols em todas as partidas da chave.

3- Maior número de gols marcados em todas as partidas da chave.

4- Maior pontuação em conduta disciplinar da equipe (jogadores e membros da comissão técnica), com base no número de cartões amarelos e vermelhos em todas as partidas da chave.

5- As equipes empatadas serão classificadas de acordo com a versão mais recente publicada do Ranking Mundial da FIFA.

6- Se a igualdade persistir, as equipes serão classificadas de acordo com a versão imediatamente anterior do ranking da FIFA, continuando a recorrer às versões anteriores sucessivamente até que a classificação seja definida.