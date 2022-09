Confira a lista com craques jovens que evoluem rapidamente e se valorizam muito no game

Chegou a hora do FIFA 23, e os fãs do modo Carreira já começam a planejar suas contratações para o seus clubes. Mais do que perseguir os nomes de astros como Neymar, Messi e CR7, o modo também é sobre encontrar grandes promessas, que podem se desenvolver rapidamente e render fortunas em uma potencial revenda.

Uma das estratégias mais consolidadas para se dar bem na carreira é mirar em jogadores mais jovens, que podem subir de nível rapidamente, turbinar o seu elenco e se valorizar muito em apenas algumas temporadas.

A GOAL preparou uma lista com alguns dos craques e futuros craques para ficar de olho no modo Carreira do FIFA 23. Confira:

Bons e baratos

Nome Posição Time Potencial Luke Harris MEI Fulham 84 Laurin Ulrich MC Stuttgart 83 Cristian Riquelme LE Everton de Viña del Mar 83 Fabio Chiarodia ZAG Werder Bremen 83 Alfie Devine MEI Spurs 83 Ashley Phillips ZAG Blackburn 82 Guillaume Restes GOL Toulouse 81 Ben Chrisene LE Aston Villa 81 Darko Gyabi MC Leeds 80 Josh Feeney ZAG Aston Villa 80 Serge Ngoma PD NYRB 79 Diogo Monteiro ZAG Servette 78 Oliwier Slawinski ATA Zaglebie Lubin 77

Os mais promissores