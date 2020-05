Os maiores artilheiros brasileiros na história de La Liga

Goal mostra quem são os 25 jogadores brasileiros que mais fizeram gols no Campeonato Espanhol

Há bastante tempo que o futebol espanhol tem testemunhado o brilho de jogadores brasileiros. Nomes como Evaristo de Macedo e Waldo romperam as fronteiras nos anos 50 e 60 para muitos compatriotas brilharem no país europeu nas décadas seguintes.

Mas qual brasileiro fez mais gols no Campeonato Espanhol? A resposta é fenomenal. Ronaldo Nazário balançou as redes 117 vezes em , somando as passagens por (1996-1997) e (2002-2007).

Ronaldo superou por pouco o ex-atacante Waldo, segundo colocado na lista. Maior artilheiro da história do , ele também não se cansou de fazer gols com as camisas de e Hércules entre os anos de 1961 e 1971.

O terceiro colocado, a exemplo do Fenômeno, é um pentacampeão do mundo. Rivaldo fez 107 gols em La Liga, levando-se em consideração suas passagens por Deportivo La Coruña e Barcelona.

O quarto lugar fica com um destaque do tetra. Bebeto fez 86 gols pelo Deportivo La Coruña entre 1992 e 1996 e é até hoje um dos maiores ídolos do clube. Evaristo de Macedo, lenda de Barcelona e Real, fecha o top 5, com 82 gols.

Enquanto atacantes como Vinicius Júnior, Rodrygo e Reinier sonham em avançar na lista, dois jogadores mais experientes podem galgar posições a curto prazo. Charles, 13º colocado, vivia boa fase no antes da pausa do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus. Logo atrás, com 56 gols, está Willian José, artilheiro da .

Vale ressaltar que não consideramos na lista nomes como Diego Costa e Catanha, que nasceram no , mas se naturalizaram espanhóis e inclusive defenderam a seleção europeia.

