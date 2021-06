Os maiores artilheiros brasileiros do século 21: Fred, Neymar e mais

Grandes atacantes brasileiros já balançaram as redes centenas de vezes desde 2001. Veja os grandes goleadores

Fred vive um grande momento com a camisa do Fluminense e pode dizer, ao menos enquanto não recomeça a temporada europeia, que é o maior artilheiro brasileiro do século. Depois de ultrapassar recentemente a marca dos 400 gols, ele já até estendeu esse repertório com o seu bom momento em 2021.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Centroavante titular da Seleção na Copa do Mundo de 2014 e reserva na de 2006, Fred marcou gols por América-MG, Cruzeiro, Lyon, Fluminense, Atlético-MG e a própria Seleção, contando apenas jogos profissionais e realiados a partir de janeiro de 2001, quando começa o século 21.

Logo atrás dele e muito provavelmente o líder dessa estatística por vários anos está o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain. O jogador, que celebrou "400 gols" no ano passado, em contagem que levava em conta competições de base e Olimpíadas, atualmente tem 392 gols como profissional. Enquanto Fred está com 37 anos, ele tem apenas 29.

Além de Neymar e Fred, o top 10 reúne outros dois integrantes que ainda estão em atividade. Ricardo Oliveira, atualmente no Coritiba, é o terceiro colocado com 385 gols marcados desde 2001. Já Hulk, que retornou recentemente ao Atlético-MG, anotou 369 na carreira até aqui, ficando em sexto.

Atacantes atualmente na Seleção Brasileira, Gabriel Jesus, Roberto Firmino, Richarlison e Gabigol ainda estão no começo da trajetória e lutam para completar as primeiras centenas. O líder entre eles é Gabigol, com 172 redes balançadas até aqui.

Mais artigos abaixo

A lista possui nomes conhecidos do futebol nacional, com destaque para os ex-centroavantes Luis Fabiano e Washington, e o ex-meia Alex. Os dois só não estão no topo porque começaram a carreira nos anos 90 e, dessa forma, parte dos gols marcados não entram na contagem.

Veja os artilheiros brasileiros deste século (carreira profissional):