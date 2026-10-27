Os leitores da Kooora previram a conquista da Bola de Ouro por Harry Kane? Os números revelam a verdade

Antes do momento decisivo, as previsões dos torcedores se dividiram entre os que apostaram no talento de Lamine Yamal, os que depositaram sua confiança nas qualidades de Kylian Mbappé e os que entendiam que Harry Kane merecia ser coroado com a Bola de Ouro.

Mas, após o anúncio do vencedor, lançamos luz sobre a pergunta: até que ponto os leitores do Kooora acertaram ao prever a identidade do premiado com a distinção individual mais destacada do mundo do futebol?

Atendendo aos pedidos dos seguidores, o Kooora abriu espaço para os leitores participarem com suas indicações antes do anúncio oficial, com a promessa de retornar aos comentários e contabilizar as previsões para saber o quanto elas coincidiriam com o resultado final.

E, após a definição da disputa, a revisão das participações revela uma clara divisão nas escolhas do público e um paradoxo marcante entre os jogadores que lideraram as previsões e o nome que saiu vencedor da Bola de Ouro.

Yamal e Mbappé dividiram a liderança das previsões

A revisão dos comentários mostrou que Lamine Yamal e Kylian Mbappé lideraram a lista de previsões dos leitores do Kooora, depois de cada um deles ter obtido 30% do total de indicações claras, dividindo a liderança das escolhas dos participantes.

Yamal teve o apoio de leitores que o consideraram o mais merecedor do prêmio, baseando-se em seu talento e seu nível, enquanto alguns comentários foram categóricos em sua indicação, descrevendo-o como merecedor da Bola de Ouro sem concorrente.

Por outro lado, Mbappé recebeu a confiança do mesmo percentual de participantes, que apostaram em sua capacidade de marcar gols e em seu lugar entre os principais craques do futebol, tornando-se, ao lado do astro do Barcelona, as duas opções mais presentes nas previsões dos leitores.

Dessa forma, os dois jogadores concentraram juntos 60% das indicações, em um claro reflexo da divisão entre os aficionados pelo futebol quanto à identidade do jogador mais merecedor da consagração.

Harry Kane: o vencedor ficou em terceiro

Apesar de ter sido coroado com a Bola de Ouro, Harry Kane não liderou a lista de previsões dos leitores do Kooora, mas sim ficou atrás de Yamal e Mbappé, depois de obter 23,3% das indicações claras.

Ainda assim, o capitão da seleção da Inglaterra teve o apoio de leitores que entenderam que ele apresentou o suficiente para concorrer ao prêmio, e um dos participantes citou seu nível com o clube e com a seleção, enquanto outro leitor o escolheu apesar de torcer para o Barcelona, numa indicação de que a avaliação técnica pode superar as filiações de torcida.

E esse resultado revela o paradoxo mais destacado da votação: o jogador que definiu oficialmente o prêmio não foi o que teve o maior percentual entre as previsões do público, já que Yamal e Mbappé o superaram nas escolhas dos leitores, antes de a Bola de Ouro ir para Kane.

Messi e Hakimi nas contas dos leitores

A lenda Lionel Messi manteve sua presença nas previsões dos participantes, depois de obter 13,3% das indicações claras, embora alguns comentários tenham expressado uma preferência emocional pelo astro argentino mais do que uma previsão concreta sobre o resultado.

Um dos leitores chegou a afirmar que Messi merece o prêmio enquanto continuar jogando futebol e até mesmo depois de se aposentar!, enquanto outro demonstrou confiança em seu lugar excepcional, apresentando uma ordem prevista que coloca Yamal na liderança, Kane em segundo e Mbappé em terceiro.

O nome de Achraf Hakimi também apareceu entre as indicações, depois de obter 3,3% dos votos claros.

Qual foi o percentual de previsões corretas?

De acordo com os comentários claros que foram contabilizados, o percentual de leitores que previram a vitória de Harry Kane na Bola de Ouro chegou a 23,3%, contra 76,7% cujas previsões apontaram para outros nomes.

O resultado deixa claro que a maioria dos participantes não acertou na escolha do vencedor, apesar de Kane ter estado fortemente presente no debate e de ter obtido cerca de um quarto das indicações.

O Kooora ressalta que esses percentuais refletem os comentários claros que foi possível classificar no âmbito da participação, e não representam uma pesquisa abrangente de todos os leitores do site nem uma medição das tendências do público árabe de modo geral.

Por fim, a experiência mostrou que as previsões do público podem diferir do resultado final, mesmo quando envolvem nomes da primeira linha do futebol. Yamal e Mbappé lideraram as escolhas dos leitores, mas Harry Kane teve a palavra final, definindo o prêmio e dando a esta experiência interativa seu desfecho mais marcante.











