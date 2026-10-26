Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, enviou uma mensagem indireta ao seu treinador, Michael Carrick, e à torcida da equipe, diante de sua situação atual.

O capitão do Manchester United foi um substituto não utilizado na humilhante derrota por 3 a 0 para o Bournemouth no domingo, no estádio Old Trafford.

O treinador Michael Carrick tomou a corajosa decisão de deixar de fora Fernandes, que criticou as táticas do técnico após a derrota por 4 a 1 para o Como na semana passada.

Foi apenas a sexta vez que o jogador português, de 32 anos, ficou no banco de reservas em uma partida da Premier League desde que se juntou ao Manchester United em 2020.

De acordo com o jornal "The Sun", Bruno Fernandes curtiu uma publicação enigmática no Instagram sobre as pessoas "leais" que são "empurradas até o ponto em que já não se importam mais".

Alguns interpretaram essa recente curtida nas redes sociais como uma mensagem deliberada diante de sua situação atual.

A publicação mostra uma estátua de pedra gigante segurando uma rocha que estava prestes a rolar morro abaixo e destruir uma aldeia.

No topo da imagem estavam escritas as seguintes palavras: "Não empurre a pessoa leal até o ponto em que ela já não se importe mais".

A primeira parte da publicação dizia: "A pessoa que mantém tudo unido costuma ser aquela de quem ninguém pensa em se cuidar".

O autor da publicação continuou: "Toda família, grupo de amigos e equipe tem essa pessoa. A pessoa que está sempre presente, não importa o que aconteça. A pessoa que escuta, conserta, encobre os erros e suporta mais do que qualquer outra pessoa percebe. Elas não reclamam disso; apenas continuam sustentando as coisas porque essa é a natureza delas."

E prosseguiu: "Mas as pessoas leais são tratadas com ingratidão, e tudo o que fazem é tido como garantido mais rápido do que com qualquer outra pessoa. Seu esforço começa a ser visto como algo automático, e sua paciência é interpretada como fraqueza".

E continuou: "As pessoas as pressionam, tiram delas e testam sua paciência, presumindo que elas sempre permanecerão, até que chega um dia em que não permanecem. Não haverá uma grande briga nem uma saída dramática; elas simplesmente deixam de se importar em silêncio, param de tentar e desistem. E tudo o que elas carregavam desmorona e cai junto com elas".

E concluiu: "A maioria das pessoas nunca percebe o tamanho do peso que alguém estava carregando até o dia em que finalmente deixa esse peso cair".

Fernandes, o jogador de maior destaque no Manchester United

Fernandes foi o jogador de maior destaque do Manchester United durante a maior parte de seus seis anos no clube, tendo marcado 111 gols em 334 partidas e recebido o prêmio de melhor jogador do ano da Associação dos Jogadores Profissionais na temporada passada, quando o United terminou em terceiro lugar na Premier League.

Mas a torcida deixou claro quem provoca sua ira após a partida contra o Bournemouth, ao aplaudir Carrick fora do campo e dirigir altas vaias aos jogadores.

Acredita-se agora que Carrick esteja prestes a ser demitido, e que Eddie Howe seja um dos candidatos a sucedê-lo.