Os jornais portugueses pegam na caneta e, de repente, começam a escrever em massa sobre o Ajax

A imprensa portuguesa está bastante ocupada nesta manhã de segunda-feira com o FC Porto e Francesco Farioli. O líder da Primeira Liga viveu um final de jogo bastante turbulento no sábado à noite.

Os jogadores de Farioli recebiam em casa os visitantes de Famalicão, o quinto colocado do campeonato. Com o placar em 1 a 1 aos 90 minutos, Seko Fofana marcou de forma espetacular o 2 a 1.

Eufórico, Farioli correu pelo campo em êxtase para comemorar o que parecia ser o gol da vitória. No nono minuto do tempo de acréscimo, o Famalicão empatou o jogo: 2 a 2.

Na segunda-feira, a mídia nacional escreveu extensivamente sobre o entusiasmado técnico italiano. Muitos olham com desconfiança para a temporada passada, quando Farioli entregou ao PSV uma vantagem confortável no campeonato que o Ajax tinha sobre o PSV.

“Sporting e Benfica podem sonhar novamente: será que Farioli volta a ser... Farioli?”, titula o jornal A Bola. “O jogo em casa contra o Famalicão, que terminou empatado, reacende a disputa pelo título e faz reviver o trauma do técnico italiano. Com o Sporting (e o Benfica) à espreita, a saga do Ajax ameaça se repetir."

A diferença para os verde-brancos é de cinco pontos, mas o Sporting ainda tem um jogo a menos. “O campeonato português passou de uma caminhada triunfal para um thriller psicológico com um desfecho incerto.”

"No olho desse furacão está Farioli. Ele vê seu passado agora como uma espécie de filme de terror sendo projetado. É impossível não pensar na tragédia grega que ele viveu na temporada passada em Amsterdã."

“A história se repete agora, dizem os cínicos; os torcedores do Porto temem agora que Farioli esteja prestes a... voltar a ser Farioli. A margem de erro desapareceu e o calendário é implacável.” O jornal Record também menciona um “fantasma do colapso do Ajax de Farioli que paira sobre o estádio”.