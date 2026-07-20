Os jornais da Argentina estão mergulhados em tristeza... e enviam mensagens inspiradoras a Messi

A tristeza tomou conta das manchetes dos jornais argentinos após a derrota da seleção do país na final da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha por 1 a 0, na prorrogação, mas o orgulho por Lionel Messi esteve fortemente presente na cobertura da mídia, que considerou que o capitão da “Albiceleste” se despediu da Copa do Mundo de forma digna de seu lugar na história, apesar de ter perdido o sonho da quarta estrela.

Apesar da amargura da derrota, os jornais concordaram que Messi encerrou um torneio excepcional aos 39 anos, após marcar 8 gols e dar 4 assistências, afirmando que seu legado com a seleção vai além dos resultados de uma única partida e que ele devolveu à Argentina seu lugar entre as grandes potências do futebol mundial.

O jornal “Clarín” destacou o lado humano da trajetória do capitão da Argentina, afirmando que Messi “tentou até o último momento e ensinou a uma geração inteira o que significa não desistir, depois de ter devolvido à torcida o amor pela seleção nacional”.

Acrescentou ainda que a imagem de Messi usando a medalha de prata e com lágrimas escorrendo após o apito final continuará sendo uma das imagens mais marcantes da Copa do Mundo, considerando que sua atuação no torneio confirma que ele continua sendo um dos maiores jogadores de futebol da história.

Já o jornal “La Nación” publicou uma manchete comovente: “As lágrimas do capitão... Messi chora, e a Argentina o abraça: Obrigado, Lionel, você já nos fez felizes o suficiente”.

Ela destacou que a seleção não conseguiu conquistar mais um título mundial, mas deixou um legado que permanecerá vivo mesmo anos depois das conquistas que levaram a Argentina de volta ao topo do futebol mundial.

Já o jornal “Crónica” limitou-se a uma única manchete repleta de significados: “Lenda”.

Ela destacou que as lágrimas de Messi após a partida e os aplausos calorosos que recebeu da torcida foram a melhor homenagem à trajetória de um jogador que esteve perto de conquistar um segundo título mundial, mas saiu de cabeça erguida.

Já o jornal “Perfil” concentrou-se nos aspectos técnicos da partida, afirmando que a Espanha impôs seu domínio do início ao fim, enquanto a Argentina resistiu o máximo possível antes de Ferran Torres decidir o confronto na prorrogação.

Acrescentou ainda que as lesões afetaram as opções do técnico Lionel Scaloni, enquanto Emiliano Martínez foi o destaque da seleção após suas inúmeras defesas, ressaltando que a derrota não apaga a grande campanha apresentada pelos “Albicelestes”.

O jornal “La Capital” escolheu uma manchete comovente: “As lágrimas de Messi... as lágrimas de todos: o fim de uma era e o início de uma lenda”.

O jornal relatou que o capitão da Argentina desabou após o apito final em sua última participação na Copa do Mundo, mas se despediu do torneio em meio a uma homenagem excepcional e aos aplausos da torcida, em uma cena que ficará gravada na memória.

Por sua vez, o site “El Destape” descreveu o que aconteceu como “uma epopeia de resistência até o fim”, ressaltando que a Argentina lutou apesar da desvantagem numérica e que as lágrimas de Messi após a partida resumiram a magnitude da dor, enquanto as declarações do técnico Lionel Scaloni após o jogo suscitaram dúvidas sobre seu futuro.

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