Os jogos do Flamengo no Brasileirão serão transmitidos pela Globo?

Apesar de não ter contrato para o Carioca, no Brasileiro o Rubro-Negro tem vínculo com a emissora até 2024

A Rede Globo e o podem até não ter chegado em um acordo para o Campeonato Carioca mas, para o Brasileirão, as partes tem um contrato válido até 2024. Desta forma, mesmo com toda a briga, a emissora tem os direito de transmissão das partidas do em seus canais de TV aberta, fechada e pay-per-view.

Na tabela divulgada pela CBF, com as informações detalhadas das dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, está indicado que todas as partidas do Flamengo, seja como mandante ou como visitante, pelo menos um dos canais do Grupo Globo vão fazer as transmissão.

Em alguns jogos, porém, a transmissão vai ser "dividida" com a TNT, canal do Grupo Turner, que possui contrato de TV fechada com alguns times, como o , adversário do Flamengo na 3ª rodada. Neste caso, a briga ainda vai ser grande, já que o Flamengo tem contrato de TV fechada com a Globo (para a transmissão pelo SporTV), o que a emissora entende que impediria uma transmissão em outro canal.

Por causa da MP 984, que ficou conhecida como "MP do Flamengo", a Turner ignorou uma notificação enviada pela Rede Globo e indicou que vai fazer as transmissões dos jogos em que os time com quem tem contrato ( , , Ceará, , Coritiba, , e -PR) forem mandantes. A Rede Globo já informou que vai tomar as devidas medidas legais no caso.

Cenário parecido com este foi o que aconteceu o Carioca, quando o Flamengo, sem contrato com a Globo, foi atrás de poder transmitir seus jogos, o que acabou resultando na MP, que prevê que o mandante é quem tem os direitos de arena da partida, podendo negociar com quem bem entender, sem a necessidade de estar de acordo com o contrato do adversário. Assim, a Rede Globo decidiu rescindir o contrato do estadual, entendendo que houve quebra da cláusula de exclusividade.

Desta forma, ao mesmo tempo que as partidas do Flamengo serão transmitidas pelo Grupo Globo (seja na TV aberta, na TV fechada com o SporTV ou no pay-per-view com o Premiere), algumas também vão estar disponíveis na TNT.

