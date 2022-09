Os jogos do Corinthians até a final da Copa do Brasil e os planos de Vítor Pereira

Corinthians faz quatro duelos antes da final da Copa do Brasil e deve poupar seus principais jogadores

Depois de três dias de folga, o elenco do Corinthians volta a treinar nesta quinta-feira (22), de olho no duelo com o Atlético Goianiense, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do jogo acontecer na próxima quarta-feira (28), o Timão está com a cabeça nos dias 12 e 19 de outubro, datas que marcam as finais da Copa do Brasil.

Antes da primeira decisão, porém, o time treinado por Vítor Pereira tem quatro compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Além de Atlético-GO, o Timão também encara Cuiabá, Juventude e Athletico Paranaense. No período, o Corinthians faz apenas uma viagem: Caxias do Sul, para enfrentar o lanterna da competição nacional.

De olho na conquista da Copa do Brasil, o Timão deve aproveitar para descansar os seus jogadores, como já fez na derrota por 1 a 0 contra o América-MG. Vítor Pereira confessou que prefere correr riscos no Brasileirão do que não ter seus principais jogadores para a decisão da copa.

“Temos que fazer uma gestão. Temos alguns jogadores que precisam ser bem geridos para chegarem fortes na decisão. Vou ter que fazer isso, mesmo correndo alguns riscos, mas é a única forma”, disse o treinador durante o sorteio dos mandos da Copa do Brasil.

Por outro lado, o Flamengo, adversário do Timão na grande final, tem duas viagens: Fortaleza e Cuiabá, além de fazer dois jogos no Rio: Red Bull Bragantino e Internacional. O clube carioca deve utilizar o seu time reserva nas partidas, tendo em vista que também disputará a final da Libertadores.