Os jogos de Flamengo e Athletico-PR até a final da Libertadores: quem pode se desgastar mais?

Com a decisão da Liberta definida, as duas equipes já começam a se planejar visando à finalíssima do torneio, que acontece apenas dia 29 de outubro

Mesmo ainda faltando mais de um mês para o grande confronto da Libertadores, os técnicos Dorival Junior, do Flamengo, e Felipão, do Athletico-PR, já montam as melhores estratégias para chegarem com força máxima no duelo mais importante do ano, que será disputado no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador.

Até lá, o Rubro-Negro carioca terá alguns jogos importantes pela frente. Além da missão de alcançar o Palmeiras rumo à conquista do Brasileirão, o Fla segue vivo na Copa do Brasil, onde decidirá o título contra o Corinthians. A partida de ida será na Neo Química Arena, casa do Timão, e o jogo de volta no Maracanã. Uma possível perda da taça poderá abalar o emocional dos jogadores.

Pelo Brasileirão, contra o Fortaleza, no dia 28 de setembro, o Mengão terá a oportunidade de uma revanche. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Leão venceu os cariocas em pleno Maracanã lotado, por 2 a 1. Foi apenas a segunda derrota do clube como mandante na competição. De lá pra cá, não sofreu mais nenhum revés em casa.

Os adversários do Flamengo até a final da Libertadores

Getty Images

Fortaleza, fora de casa pelo Brasileirão - 28 de setembro

Red Bull Bragantino, em casa pelo Brasileirão - 1º de outubro

Internacional, em casa pelo Brasileirão - 5 de outubro

Cuiabá, fora de casa pelo Brasileirão - 8 de outubro

Corinthians, fora de casa pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil - 12 de outubro

Atlético-MG, em casa pelo Brasileirão - 15 de outubro

Corinthians, em casa pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil - 19 de outubro

América-MG, fora de casa pelo Brasileirão - 23 de outubro

Santos, em casa pelo Brasileirão - 26 de outubro

O Departamento Médico terá um longo período para recuperar jogadores importantes, como o zagueiro Rodrigo Caio.

Getty Images

Já o Athletico-PR foi eliminado da Copa do Brasil e foca apenas no Brasileirão antes da partida que vale o título sul-americano. Atualmente na sexta colocação, o time comandado por Felipão tem como principal objetivo ficar entre os quatro primeiros.

Nos confrontos diretos, o Furacão enfrentará o Corinthians, fora de casa, e o Palmeiras, na Arena da Baixada. A partida contra o líder será antes da decisão e, por isso, a equipe deverá ir a campo com reservas. Neste período, o time paranaense também fará um clássico local contra o Coritiba, que pode afundar ainda mais o principal rival.

Os adversários do Athletico-PR até a final da Libertadores

Getty Images

Santos, fora de casa pelo Brasileirão - 27 de setembro

Juventude, em casa pelo Brasileirão - 1º de outubro

Fortaleza, em casa pelo Brasileirão - 5 de outubro

Corinthians, fora de casa pelo Brasileirão - 8 de outubro

Coritiba, em casa pelo Brasileirão - 16 de outubro

Red Bull Bragantino, fora de casa pelo Brasileirão - 23 de outubro

Palmeiras, em casa pelo Brasileirão - 26 de outubro

O Furacão terá dois jogos a menos que o Flamengo até a grande decisão da Liberta.

Quem pode se desgastar mais?

Flamengo

Antes de mais nada, as duas equipes precisam ficar, pelo menos, no G6 do Campeonato Brasileiro, já que estar entre os seis primeiros colocados garantirá uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores da América.

Pelo fato de o Flamengo estar na final da Copa do Brasil, a equipe carioca será obrigada a escalar força máxima nos confrontos contra o Corinthians. Além disso, uma derrota na finalíssima do torneio nacional pode abalar a confiança dos jogadores. Diante desse cenário do Fla, o Furacão se beneficia, já que só terá o Brasileirão para disputar até a grande final. A equipe paranaense terá 2 semanas livres para trabalhar e poderá poupar seus atletas quando quiser até o dia 29 de outubro.