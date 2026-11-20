Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fez uma avaliação direta, como de costume, das declarações de seus jogadores sobre a própria condição física antes do confronto com o Nice pela Ligue 1. Em tom de brincadeira, o espanhol questionou a sinceridade deles ao falar sobre quem está pronto para voltar ao time titular.

Publicidade

Enrique questiona sinceridade dos jogadores sobre condição física

Enrique nunca foi de evitar declarações que viram manchete, e sua última entrevista coletiva, antes da visita do PSG ao Nice no sábado, não foi exceção. O atual campeão francês chega ao confronto de amanhã na liderança da Ligue 1, com 23 pontos, dois à frente do Lille, segundo colocado, enquanto o Nice está em sexto, com 17. Questionado sobre como administrar um elenco cheio de jogadores ansiosos por entrar em campo, o ex-técnico do Barcelona brincou sobre a confiabilidade do que eles dizem. "Os jogadores são mentirosos, todos dizem que estão prontos."

Além da brincadeira, o técnico fez um alerta firme sobre a intensidade necessária para a próxima partida. Ele insistiu que sua equipe não pode se dar ao luxo de se acomodar se quiser vencer fora de casa. "Para vencer em Nice, precisamos de onze jogadores que pensem que esta é uma partida muito importante para nós. Se acharmos que podemos jogar só a 50%, estamos acabados", explicou. Enrique ressaltou que suas escolhas táticas se baseiam no que vê em campo, não em estatísticas: "Isto não é Football Manager."

Três retornos após lesão reforçam o PSG

Apesar das brincadeiras sobre "mentirosos", o técnico tinha motivos reais para estar otimista com as opções no elenco. O PSG ganhou um reforço importante com o retorno de vários jogadores fundamentais do time principal aos treinos completos. Ousmane Dembele, Marquinhos e Nuno Mendes voltaram a estar à disposição, dando ao treinador a flexibilidade tática de que precisava para o confronto do fim de semana.

O retorno de Dembele chama atenção especialmente por sua capacidade de mudar uma partida em um instante, ainda mais depois de ficar afastado por uma lesão na parte posterior da coxa . O jogador da seleção francesa disputou dez partidas em todas as competições nesta temporada, com quatro gols e seis assistências. Enrique não escondeu a admiração pelos esforços recentes do atacante para voltar a campo. "O que vi nesta semana foi um Dembele que está pronto", afirmou o técnico. "Ele tem muita influência na equipe. Para quem gosta de futebol, vê-lo em campo é um verdadeiro prazer."

Publicidade Publicidade

Enrique elogia a promessa Senny Mayulu

O técnico também falou sobre a evolução de Senny Mayulu, que recentemente recebeu sua primeira convocação para a seleção francesa e fez sua estreia internacional, atuando por 13 minutos na derrota por 3 a 1 para a Itália na Liga das Nações . O jovem também disputou nove partidas pelo Paris Saint-Germain em todas as competições nesta temporada, com três gols e duas assistências. Enrique parece satisfeito com a evolução de Mayulu e sugeriu que o espaço do meio-campista no time principal pode continuar a crescer.

Próximas partidas NCE Campeonato Francês 11:15 PSG Assistir

Enrique admitiu que sua avaliação dos jogadores pode mudar conforme a dedicação e a evolução deles nos treinos. "Não tenho problema em mudar de ideia se vejo que um jogador, como ele, melhorou", explicou.

PSG terá agenda cheia após visita ao Nice

Depois do confronto com o Nice, o Paris Saint-Germain voltará ao Parc des Princes na quarta-feira para receber a Roma pela Champions League. A equipe de Enrique lidera atualmente a classificação da fase de liga, com aproveitamento perfeito: 12 pontos em quatro jogos. Em seguida, o campeão francês voltará suas atenções ao campeonato nacional e receberá o Lorient em 28 de novembro, buscando manter a liderança da Ligue 1.