"A NBA mudou nisso. As relações dos jogadores com seus clubes não são mais tão próximas quanto antes. Os salários são simplesmente muito altos. Tudo gira apenas em torno do dinheiro e do teto salarial. Os jogadores não têm mais lealdade", disse Schrempf à Sport Bild.

Há pouquíssimas equipes que conseguem manter seus jogadores juntos. "Dirk Nowitzki jogou toda a carreira em Dallas. Isso já não existe mais, e é um pouco triste", disse Schrempf. "Como torcedor, você quer apoiar pelo menos três, quatro jogadores que estão sempre lá. Esses são os rostos da equipe. Em vez disso, isso muda todo ano agora."

Nascido em Leverkusen, Schrempf jogou entre 1985 e 2001 por quatro franquias na NBA. O ex-jogador de 63 anos vê de forma positiva o desenvolvimento do basquete em sua antiga pátria, a Alemanha. "Você precisa de bons treinadores, boas condições estruturais, como um ginásio e horários de treino. Muita coisa foi feita na Alemanha nos últimos 20 anos. Os bons jogadores têm mais opções para treinar e evoluir fisicamente", disse Schrempf.