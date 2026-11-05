A transformação ocorrida no comportamento dos jogadores do Real Madrid dentro do vestiário não foi apenas resultado da melhora nos resultados ou do retorno da equipe ao caminho das vitórias; há um fator decisivo que contribuiu para mudar o clima dentro do clube merengue.

Esse fator está na confiança absoluta que o treinador José Mourinho recebe por parte da diretoria de Florentino Pérez, o que se refletiu claramente na forma como os jogadores lidam com as decisões do técnico português e na disposição deles de executar suas ideias sem contestação.

Os jogadores do Real Madrid passaram a aceitar melhor as funções que a comissão técnica determina, mesmo quando isso exige que se afastem de suas posições habituais, algo que ficou evidente no caso de Fede Valverde, que demonstrou grande flexibilidade em relação a jogar na posição de lateral-direito, depois de ter se oposto a esse papel na temporada passada, sob o comando de Xabi Alonso, quando disse: "Não nasci para jogar como lateral".

O tom de Valverde mudou visivelmente após a vitória sobre o AEK Atenas por 3 a 2 na Liga dos Campeões da Europa na última quarta-feira, quando ele reafirmou seu desejo de aprender com os companheiros Trent Alexander-Arnold e Denzel Dumfries, dizendo: "Tenho que me esforçar para ser o melhor meio-campista e o melhor lateral ao lado dos meus companheiros Trent e Dumfries".

E acrescentou: "Procuro observá-los, aprender com eles e entender a maneira como defendem e atacam, pois são meus exemplos, e faço questão de acompanhá-los diariamente. Fico feliz que o treinador confie em mim, seja no meio-campo ou na posição de lateral. Estou muito feliz".

O comunicador Manu Carreño destacou essa transformação pela rádio "Cadena SER", considerando que os jogadores passaram a ter um treinador em quem confiam, explicando que a diferença não diz respeito apenas ao que Mourinho oferece dentro de campo, mas também ao fato de ele contar com total apoio da diretoria do clube, algo que os jogadores percebem muito bem e que os torna mais convictos em relação às suas decisões e mais firmes ao lidar com elas.

Carreño acrescentou que os jogadores não são tolos e conseguem distinguir entre o treinador que conta com apoio real da diretoria e outro que não dispõe das mesmas garantias, afirmando que esse sentimento se reflete em seu comportamento dentro e fora de campo, pois eles se tornam mais dispostos a aceitar e executar as instruções quando sentem que o treinador detém autoridade real e não está sob ameaça constante.

O jornalista Antonio Romero concordou com essa visão, apontando que as habilidades de persuasão de Mourinho desempenham um papel importante na mudança de mentalidade do grupo, mas também ressaltou que o apoio de Florentino Pérez ao técnico português se tornou evidente dentro do clube, até mesmo para as pessoas que frequentam diariamente o centro de treinamento de Valdebebas, considerando que esse apoio não estava presente na mesma medida durante o período de Xabi Alonso.

Há ainda outro fator que contribuiu para mudar o clima dentro do Real Madrid, que está no contexto histórico da equipe, depois de ter passado por duas temporadas sem conquistar um título importante, o que fez os jogadores ficarem mais conscientes da necessidade de o grupo mudar, afastar-se das trocas de acusações e da busca pelo responsável pelos fracassos anteriores, e concentrar-se, em vez disso, em executar as ideias da comissão técnica.

Romero avalia que a sucessão de treinadores com a persistência dos mesmos problemas fez com que a responsabilidade recaísse mais sobre os jogadores dentro de campo, em vez de se limitar a atribuir ao treinador sozinho as consequências dos resultados, o que ajudou a surgir um grupo mais aberto a aprender e a responder às instruções de Mourinho, fazendo com que o apoio da diretoria e a confiança no treinador se tornem um dos principais fatores por trás da transformação que o vestiário do Real Madrid vem vivenciando.