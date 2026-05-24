Os jogadores do Ajax enfrentaram Óscar García com tudo antes do confronto decisivo contra o FC Utrecht

Óscar García está aliviado por ter conseguido encerrar a temporada no Ajax de forma positiva, conforme ficou claro em suas declarações na coletiva de imprensa após o jogo entre Ajax e FC Utrecht. Parece improvável que o espanhol continue como técnico do Ajax.

Na final dos playoffs, foram necessários pênaltis para derrotar o Utrecht. Maarten Paes foi o grande herói ao defender dois pênaltis, enquanto todos os pênaltis do Ajax entraram.

García revela que seus jogadores treinaram para isso na semana passada, embora ele próprio discordasse totalmente disso. “Durante o último treino, os jogadores praticaram pênaltis. Eu disse a eles que não era necessário treinar para isso, porque, sinceramente, não acredito nisso.”

“Nunca é a mesma coisa”, explica García. “Mas o sentimento dos jogadores é o mais importante. Qualquer jogador profissional pode perder um pênalti, qualquer jogador profissional pode marcar um pênalti.”

Quando a coletiva de imprensa está chegando ao fim, García de repente faz uma pausa. “Quero dizer mais uma coisa; não sei se esta será minha última coletiva de imprensa, mas quero agradecer a todos aqui. Espero que vocês tenham gostado das coletivas tanto quanto eu.”

García parece, portanto, estar mesmo a contar com a possibilidade de este ter sido o seu último jogo como treinador do Ajax. Míchel, que no sábado sofreu o rebaixamento com o Girona, continua na pole position para assumir o comando na Johan Cruijff ArenA na próxima temporada. Jordi Cruijff está muito encantado com ele.

Aliás, García não é o único que vai partir. Wout Weghorst também pareceu anunciar sua saída pouco antes, na ESPN. Isso se encaixa no quadro que o Algemeen Dagblad traçou recentemente: segundo o jornal, 17 (!) jogadores deixarão o Ajax neste verão.