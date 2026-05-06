"Os jogadores de Curaçao estão fartos de Fred Rutten; todo mundo adora Dick Advocaat"

Dick Advocaat alcançou uma conquista histórica no início deste ano ao levar Curaçao à Copa do Mundo pela primeira vez na história do país. O técnico de Haia (78) renunciou posteriormente por motivos familiares, o que fez com que Fred Rutten assumisse o comando. Johan Derksen revelou no programa Vandaag Inside que “a ilha e os jogadores” na verdade gostariam de continuar com Advocaat, que poderia estar disponível novamente.

Advocaat anunciou em fevereiro que não iria para a Copa do Mundo devido à situação de saúde de sua filha. Segundo Derksen, a situação da filha já melhorou e Advocaat estaria aberto a um retorno, mas não quer pedir a Rutten que se afaste.

“A situação familiar de Dick está um pouco melhor”, começa Derksen. “E, na verdade, Dick gostaria de ir, mas acha que seria um pouco desleal em relação a Fred.”

“Eu entendo isso, mas toda a ilha e todos os jogadores já estão exaustos do Fred, porque ele age como se quisesse ganhar a Copa do Mundo com esse time desorganizado. E isso não vai rolar”, opina Derksen.

“Se a federação de Curaçao explicar a situação para o Fred... O Dick é da ilha e todo mundo na ilha adora o Dick. Por causa das circunstâncias, ele teve que desistir.”

“Mas, na verdade, o Fred deveria ligar para o Dick e dizer: ‘toda a honra é sua. Se você quiser ir, eu abro espaço.’ O Dick também faz parte disso. Para a promoção de Curaçao, o Dick é muito mais útil do que o Fred”, afirma Derksen.

Por enquanto, resta esperar para ver quem estará no banco de reservas de Curaçao em junho. Os habitantes da ilha disputam sua primeira partida em 14 de junho contra a Alemanha, candidata ao título, seguida de confrontos contra o Equador (21 de junho) e a Costa do Marfim (25 de junho).