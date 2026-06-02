Os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 estão ficando mais baratos? Últimas tendências e atualizações sobre os preços do torneio

Tem havido uma demanda sem precedentes por ingressos para a Copa do Mundo desde que eles foram colocados à venda em setembro passado — e a corrida para garantir lugares fez com que os preços disparassem.
Os preços para alguns dos jogos de destaque da fase de grupos, como aqueles envolvendo as seleções anfitriãs, e para confrontos de grande visibilidade na fase eliminatória, como a final (obviamente), continuam altos. Especialmente com o impacto da precificação dinâmica, os ingressos não têm sido baratos.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre as informações dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo se eles estão realmente ficando mais baratos.
Os ingressos para a Copa do Mundo estão ficando mais baratos?
Com o pontapé inicial a apenas alguns dias, em 11 de junho, o mercado de ingressos da Copa do Mundo se dividiu oficialmente em duas realidades totalmente diferentes.
Enquanto a venda em pânico fez com que os preços dos jogos da fase de grupos caíssem drasticamente, os jogos de mata-mata de alto risco e os confrontos com gigantes globais continuam firmemente nas alturas. Enquanto esses jogos importantes, como a final da Copa do Mundo, permanecem os mesmos (e muito caros), os jogos menos procurados podem valer mais a pena.
Como os EUA estão usando grandes estádios da NFL, jogos em campo neutro (como Cabo Verde x Arábia Saudita ou Argélia x Áustria) têm muitos ingressos disponíveis.
Vendedores que colocaram os ingressos à venda por preços exorbitantes no início agora estão reduzindo drasticamente os preços para evitar arcar com os custos — você pode encontrar ingressos para essas partidas de menor destaque a preços iniciais abaixo da média.
Quais são os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo?
O valor nominal mais barato dos ingressos para a Copa do Mundo começou em US$ 60.
No entanto, essa “Categoria de Entrada para Torcedores” foi restrita exclusivamente aos fãs leais, com ingressos distribuídos por federações nacionais de futebol qualificadas aos seus clubes oficiais de torcedores registrados.
Para o público em geral, os ingressos com valor nominal começaram em US$ 120 para jogos da fase de grupos da Categoria 4/Categoria 3.
No entanto, como a FIFA implementou preços variáveis/dinâmicos, os preços reais de entrada variam muito dependendo da partida.
No mercado secundário de revenda, os ingressos básicos para jogos da fase de grupos neutros e de menor demanda (como Áustria x Jordânia ou África do Sul x Tchequia) custam atualmente entre US$ 200 e US$ 250.
Se considerarmos a média geral de todos os jogos da fase de grupos em plataformas de revenda, os preços oscilam entre US$ 650 e US$ 1.100, dependendo inteiramente do local e da popularidade das equipes em campo.
Ranking: Quais são os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 no momento?
Com base nas listagens de revenda atuais, nas estimativas iniciais de preços da FIFA e nos preços mais baixos disponíveis ao público, aqui estão os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 atualmente no mercado.
Os preços estão sujeitos a alterações devido à dinâmica de preços e à demanda contínua.
Classificação
Partida (Data)
Local
Preço médio de partida
Ingressos
#1
Costa do Marfim x Curaçao (25 de junho)
Lincoln Financial Field (Filadélfia)
$116+
#2
Catar x Suíça (13 de junho)
Levi's Stadium (São Francisco)
$120+
#3
República Tcheca x África do Sul (18 de junho)
Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
$120+
#4
Suécia x Tunísia (14 de junho)
Estádio BBVA (Monterrey)
$122+
#5
Arábia Saudita x Cabo Verde (26 de junho)
NRG Stadium (Houston)
$126+
Observação: os preços dos ingressos variam regularmente devido à política de preços dinâmicos e à demanda de revenda. As classificações refletem os preços mais altos disponíveis publicamente no momento da redação deste artigo e podem sofrer alterações à medida que o torneio se aproxima.
Como garantir os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo
Opte por locais com grande volume de público
Cidades como Houston, Atlanta e Dallas sediam várias partidas da Copa do Mundo em estádios de grande capacidade, absorvendo a demanda local e reduzindo os preços no mercado secundário.
Evite os países anfitriões
Cidades como Houston, Atlanta e Dallas sediam várias partidas da Copa do Mundo em estádios de grande capacidade, absorvendo a demanda local e reduzindo os preços no mercado secundário.
Fique atento aos lançamentos oficiais
A FIFA ocasionalmente lança categorias de preços mais baixas (como ingressos da Categoria 4 a US$ 60/£ 45) diretamente pela plataforma oficial para ajudar os torcedores que viajam.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a mais de US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de Grupos
Oitavas de final - Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?
A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte.
Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.
Onde será a Copa do Mundo da FIFA 2026?
As cidades-sede/locais da Copa do Mundo da FIFA 2026 são os seguintes:
- Canadá: Toronto e Vancouver
- México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle