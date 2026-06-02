Os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 estão ficando mais baratos? Últimas tendências e atualizações sobre os preços do torneio

Tem havido uma demanda sem precedentes por ingressos para a Copa do Mundo desde que eles foram colocados à venda em setembro passado — e a corrida para garantir lugares fez com que os preços disparassem.

Os preços para alguns dos jogos de destaque da fase de grupos, como aqueles envolvendo as seleções anfitriãs, e para confrontos de grande visibilidade na fase eliminatória, como a final (obviamente), continuam altos. Especialmente com o impacto da precificação dinâmica, os ingressos não têm sido baratos.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber sobre as informações dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo se eles estão realmente ficando mais baratos.

Os ingressos para a Copa do Mundo estão ficando mais baratos?

Com o pontapé inicial a apenas alguns dias, em 11 de junho, o mercado de ingressos da Copa do Mundo se dividiu oficialmente em duas realidades totalmente diferentes.

Enquanto a venda em pânico fez com que os preços dos jogos da fase de grupos caíssem drasticamente, os jogos de mata-mata de alto risco e os confrontos com gigantes globais continuam firmemente nas alturas. Enquanto esses jogos importantes, como a final da Copa do Mundo, permanecem os mesmos (e muito caros), os jogos menos procurados podem valer mais a pena.

Como os EUA estão usando grandes estádios da NFL, jogos em campo neutro (como Cabo Verde x Arábia Saudita ou Argélia x Áustria) têm muitos ingressos disponíveis.

Vendedores que colocaram os ingressos à venda por preços exorbitantes no início agora estão reduzindo drasticamente os preços para evitar arcar com os custos — você pode encontrar ingressos para essas partidas de menor destaque a preços iniciais abaixo da média.

Quais são os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo?

O valor nominal mais barato dos ingressos para a Copa do Mundo começou em US$ 60.

No entanto, essa “Categoria de Entrada para Torcedores” foi restrita exclusivamente aos fãs leais, com ingressos distribuídos por federações nacionais de futebol qualificadas aos seus clubes oficiais de torcedores registrados.

Para o público em geral, os ingressos com valor nominal começaram em US$ 120 para jogos da fase de grupos da Categoria 4/Categoria 3.

No entanto, como a FIFA implementou preços variáveis/dinâmicos, os preços reais de entrada variam muito dependendo da partida.

No mercado secundário de revenda, os ingressos básicos para jogos da fase de grupos neutros e de menor demanda (como Áustria x Jordânia ou África do Sul x Tchequia) custam atualmente entre US$ 200 e US$ 250.

Se considerarmos a média geral de todos os jogos da fase de grupos em plataformas de revenda, os preços oscilam entre US$ 650 e US$ 1.100, dependendo inteiramente do local e da popularidade das equipes em campo.

Ranking: Quais são os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 no momento?

Com base nas listagens de revenda atuais, nas estimativas iniciais de preços da FIFA e nos preços mais baixos disponíveis ao público, aqui estão os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 atualmente no mercado.

Os preços estão sujeitos a alterações devido à dinâmica de preços e à demanda contínua.

Classificação Partida (Data) Local Preço médio de partida Ingressos #1 Costa do Marfim x Curaçao (25 de junho) Lincoln Financial Field (Filadélfia) $116+ Ingressos #2 Catar x Suíça (13 de junho) Levi's Stadium (São Francisco) $120+ Ingressos #3 República Tcheca x África do Sul (18 de junho) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) $120+ Ingressos #4 Suécia x Tunísia (14 de junho) Estádio BBVA (Monterrey) $122+ Ingressos #5 Arábia Saudita x Cabo Verde (26 de junho) NRG Stadium (Houston) $126+ Ingressos

Observação: os preços dos ingressos variam regularmente devido à política de preços dinâmicos e à demanda de revenda. As classificações refletem os preços mais altos disponíveis publicamente no momento da redação deste artigo e podem sofrer alterações à medida que o torneio se aproxima.

Como garantir os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo

Opte por locais com grande volume de público

Cidades como Houston, Atlanta e Dallas sediam várias partidas da Copa do Mundo em estádios de grande capacidade, absorvendo a demanda local e reduzindo os preços no mercado secundário.

Evite os países anfitriões

Cidades como Houston, Atlanta e Dallas sediam várias partidas da Copa do Mundo em estádios de grande capacidade, absorvendo a demanda local e reduzindo os preços no mercado secundário.

Fique atento aos lançamentos oficiais

A FIFA ocasionalmente lança categorias de preços mais baixas (como ingressos da Categoria 4 a US$ 60/£ 45) diretamente pela plataforma oficial para ajudar os torcedores que viajam.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a mais de US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa e os primeiros Sorteios Aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade inicial nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte.

Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

Onde será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

As cidades-sede/locais da Copa do Mundo da FIFA 2026 são os seguintes: