A Copa do Mundo da FIFA voltou oficialmente à América do Norte pela primeira vez desde os EUA 94. Há trinta anos, apesar de o futebol ter menor visibilidade na região, aquele torneio quebrou recordes de público e se tornou uma das edições de maior sucesso comercial da história.

Agora, o torneio recém-ampliado para 48 seleções está em fase avançada do mata-mata de alta tensão. O pontapé inicial de 11 de junho já ficou para trás, e o drama atingiu o auge nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Sem surpresa, a demanda por ingressos em mercados secundários e plataformas oficiais de revenda tem sido altíssima, com pacotes premium de hospitalidade e entradas para o mata-mata alcançando algumas das maiores avaliações já vistas na história do esporte.

Pacotes premium de assentos nos estádios oferecem um luxo incomparável para grandes eventos globais, mas os torcedores que acompanham de longe também podem criar em casa uma rotina de jogo igualmente empolgante. Se você quer fazer apostas estratégicas no vencedor do torneio ou em mercados de jogadores, começar com créditos da casa é uma grande vantagem. Resgate nosso código promocional válido da 1xbet para turbinar seu saldo inicial antes de a partida começar.

Enquanto os torcedores que viajam correm para absorver a experiência dentro do estádio, milhões de fãs ao redor do mundo acompanham de casa. O torneio entrou em uma fase crucial, na qual os maiores talentos do mundo estão correspondendo à ocasião e afunilando uma chave que promete uma preparação incrível para a final no MetLife Stadium, em 19 de julho.

Ranking: quais são os ingressos mais caros da Copa do Mundo 2026 neste momento?

Com base nas listagens atuais de revenda, nos preços oficiais da FIFA e nos maiores valores disponíveis publicamente, estes são os ingressos mais caros da Copa do Mundo 2026 atualmente no mercado.

Os preços estão sujeitos a alterações devido à precificação dinâmica e à demanda em andamento.

Posição Partida / tipo de ingresso Fase Local Faixa oficial de preços (valor de face) Faixa estimada no mercado secundário #1 Final da Copa do Mundo 2026: Espanha x Argentina Final MetLife Stadium, East Rutherford US$ 2.030 – US$ 7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+

Observação: os preços dos ingressos variam regularmente devido à precificação dinâmica e à demanda por revenda. O ranking reflete os maiores preços mencionados publicamente no momento da publicação e pode mudar mais perto do torneio.

Quais são as seleções mais caras de acompanhar na Copa do Mundo 2026?

Os preços médios dos ingressos para partidas da Copa do Mundo atualmente variam bastante de seleção para seleção.

A diferença entre a mais barata (Coreia do Sul) e a mais cara (Estados Unidos) decorre de vários fatores, incluindo o prêmio por ser país-sede, a precificação baseada no mercado e o local da partida.

Argentina

Com a FIFA implementando precificação dinâmica para a Copa do Mundo de 2026, o que significa que os custos dos ingressos variam de acordo com a demanda, seleções com grandes torcidas terão preços substancialmente mais altos onde quer que joguem.

Não surpreende, então, que, excluindo os países-sede, a Argentina lidere a demanda por ingressos da Copa do Mundo. Sempre há enorme interesse em ver os atuais campeões mundiais entrarem em campo.

Grandes públicos compareceram para ver Lionel Messi e companhia em ação na Copa América 2024, disputada nos Estados Unidos. Mais de 80.000 torcedores assistiram à semifinal entre Argentina e Canadá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e mais de 65.000 viram a Argentina erguer mais um grande troféu no Hard Rock Stadium, em Miami, após a vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia.

Ter jogadores de alto perfil, como Lionel Messi e Rodrigo De Paul, atuando pelo Inter Miami na MLS aumentou ainda mais a base de fãs da Argentina na região, assim como o fato de a seleção ter feito amistosos regulares na América do Norte nos últimos anos.

Fique de olho no site oficial da FIFA para mais informações sobre disponibilidade de ingressos. Em sites secundários de revenda, como o StubHub, os ingressos para jogos da Copa do Mundo estão disponíveis a partir de US$ 162.

Qual é a faixa de preços da Copa do Mundo 2026?

Ao tentar comprar ingressos para a Copa do Mundo, é preciso estar preparado para uma grande variação de preços.

A FIFA anunciou anteriormente que, com a precificação dinâmica em vigor, embora os ingressos começassem em apenas US$ 60 para alguns dos primeiros jogos da fase de grupos, eles podem subir para até US$ 6.730 para a final. Os preços devem variar ao longo das diferentes fases de lançamento/venda de ingressos.

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países-sede) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos de Estados Unidos, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 16 avos de final US$ 105 - US$ 750 Oitavas de final US$ 170 - US$ 980 Quartas de final US$ 275 - US$ 1.775 Semifinais US$ 420 - US$ 3.295 Final US$ 2.030 - US$ 7.875

Quanto custam os ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026?

A FIFA anunciou anteriormente que, com a precificação dinâmica em vigor, os ingressos podem subir para até US$ 6.730 para a final.

Os preços, porém, devem variar ao longo das diferentes fases de lançamento e venda de ingressos, e as estimativas para o duelo no MetLife Stadium podem variar de US$ 2.030 a US$ 7.875.

Os preços dos ingressos para a final da Copa do Mundo 2026 variam por categoria de assento da seguinte forma:

Categoria 1: a mais cara, localizada no anel inferior de assentos.

a mais cara, localizada no anel inferior de assentos. Categoria 2: abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1.

abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2.

principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: a mais acessível, localizada no anel superior fora das outras categorias.

Em sites de revenda como o StubHub, os fãs podem garantir ingressos para a final da Copa do Mundo da FIFA 2026 a partir de US$ 7.291.

Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo 2026

O principal e mais confiável lugar para garantir assentos é o portal oficial de ingressos da FIFA.

Os fãs precisam ter um FIFA ID registrado para participar das liberações ao vivo por ordem de chegada.

Além das liberações iniciais, o FIFA Resale and Exchange Marketplace agora está aberto como a única plataforma aprovada pela FIFA para transferências entre torcedores. A disponibilidade ali é esporádica, e os fãs são incentivados a verificar o portal várias vezes ao dia, já que os ingressos são listados por outros torcedores em tempo real.

Para os fãs que precisam de ingressos para datas específicas ou partidas de alta demanda que não aparecem mais no portal oficial, sites secundários de venda de ingressos como o StubHub oferecem mais flexibilidade, embora por um preço mais alto.

Sempre certifique-se de estar usando uma plataforma com uma forte garantia ao comprador.

É possível conseguir ingressos de revenda para a Copa do Mundo 2026?

Se você está procurando uma maneira segura de revender/trocar seus ingressos da Copa do Mundo da FIFA 26, o FIFA Resale/Exchange Marketplace é o canal oficial para isso. O Marketplace foi aberto em outubro e pode ser acessado em FIFA.com/tickets.

O FIFA Resale Marketplace está disponível para residentes do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países, enquanto o FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Um ponto importante para quem compra na revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer de forma esporádica, muitas vezes mais perto dos dias de jogo. Os fãs que esperam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento prontos com antecedência.

Revendedores secundários, como o StubHub, também terão disponibilidade de ingressos para a Copa do Mundo 2026.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos. Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias pela América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será realizado em conjunto por três países. As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (Nova Jersey), Filadélfia, San Francisco e Seattle

Quais são os estádios da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, as 16 cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 foram anunciadas, sendo duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. Confira abaixo as cidades e os estádios que serão usados como sedes:

País Estádio (cidade) Capacidade na Copa do Mundo Canadá BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 México Estadio Azteca (Cidade do México) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Estados Unidos Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, Nova York 82.500 Lincoln Financial Field, Filadélfia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Embora investigar os preços de hospitalidade e os pacotes de ingressos dos estádios destaque a enorme demanda global por grandes espetáculos do futebol ao vivo, os fãs que acompanham de longe têm suas próprias estratégias. Ter acesso a uma operadora digital de elite permite que você viva um acompanhamento premium do torneio diretamente do seu computador. Confira nosso ranking definitivo dos melhores sites de apostas para garantir tempos rápidos de processamento de saque e alta segurança.