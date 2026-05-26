Os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026: uma análise dos preços médios, incluindo jogos da Holanda, da Argélia, da fase de grupos e muito mais

Agora estamos contando as semanas, e não mais os meses, até o pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Como era de se esperar, a demanda por ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 é muito alta, especialmente para certos confrontos, como quando as nações anfitriãs entram em campo. No entanto, haverá lugares disponíveis em alguns jogos, principalmente durante a fase de grupos, que podem ser um pouco mais fáceis de conseguir.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde você pode encontrar os ingressos mais baratos.

Ranking: Quais são os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 no momento?

Com base nas listas de revenda atuais, nas estimativas iniciais de preços da FIFA e nos preços mais baixos disponíveis publicamente, aqui estão os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 atualmente no mercado.

Os preços estão sujeitos a alterações devido à dinâmica de preços e à demanda contínua.

Classificação Partida (Data) Local Faixa de preço médio Ingressos #1 Paraguai x Austrália (18 de junho) Levi's Stadium (Santa Clara) $140+ Ingressos #2 Arábia Saudita x Cabo Verde (26 de junho) NRG Stadium (Houston) $163+ Ingressos #3 Áustria x Jordânia (16 de junho) Estádio Levi's (Santa Clara) $177+ Ingressos #4 Jordânia x Argélia (22 de junho) Levi's Stadium (Santa Clara) $182+ Ingressos #5 Áustria x Argélia (27 de junho) Arrowhead Stadium (Kansas City) $192+ Ingressos #6 Uzbequistão x República Democrática do Congo (23 de junho) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) $196+ Ingressos #7 Bósnia e Herzegovina x Catar (24 de junho) Lumen Field (Seattle) $213+ Ingressos #8 Costa do Marfim x Curaçao (25 de junho) Lincoln Financial Field (Filadélfia) $225+ Ingressos #9 República Tcheca x África do Sul (18 de junho) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) $226+ Ingressos #10 Egito x Irã (26 de junho) Lumen Field (Seattle) $250+ Ingressos

Observação: os preços dos ingressos variam regularmente devido à política de preços dinâmicos e à demanda por revenda. As classificações refletem os preços mais altos disponíveis publicamente no momento da redação deste artigo e podem sofrer alterações à medida que a data do torneio se aproxima.

Quais são as seleções mais baratas para torcer na Copa do Mundo de 2026?

Atualmente, os preços médios dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo variam muito de seleção para seleção.

A diferença entre os mais baratos e os mais caros decorre de vários fatores, incluindo o prêmio do país anfitrião, a precificação baseada no mercado e o local da partida.

As seguintes seleções aparecem duas vezes entre as 10 partidas com os ingressos mais baratos:

Holanda

Seria de se esperar pagar uma fortuna para ver uma das principais seleções europeias em ação na Copa do Mundo, mas esse não é o caso em todos os casos. Apesar de ter ficado em segundo lugar no torneio em três ocasiões no passado, os ingressos para a Copa do Mundo da Holanda neste verão estão surpreendentemente baratos.

Os jogos da Holanda contra o Japão, a Tunísia e uma seleção europeia ainda a ser definida (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) estão programados para estádios de grande capacidade nos Estados Unidos, o que ajuda a manter os preços baixos e mais competitivos.

Além disso, esses confrontos não são tão chamativos no papel quanto alguns outros jogos da fase de grupos. Por exemplo, o fato de algumas partidas contarem com Lionel Messi (Argentina) ou Cristiano Ronaldo (Portugal), que estão disputando suas últimas Copas do Mundo, vai fazer os preços subirem.

Data Calendário Local Preço médio Ingressos Dom, 14 de junho Holanda x Japão (15h CT) AT&T Stadium (Arlington) US$ 295 Ingressos Sáb, 20 de junho Holanda x Suécia (12h CT) Estádio NRG (Houston) $320 Ingressos Qui, 25 de junho Tunísia x Holanda (18h CT) Estádio Arrowhead (Kansas City) $280 Ingressos

Argélia

A Argélia pode estar fazendo sua quinta participação na Copa do Mundo neste verão, mas não chega às finais mundiais desde 2014. Os preços médios começam em US$ 300.

A seleção estreia contra a atual campeã da Copa do Mundo, a Argentina, no Arrowhead Stadium, e a demanda por ingressos é alta, como em todos os jogos envolvendo Messi e companhia.

No entanto, após esse confronto, a demanda por ingressos para a Copa do Mundo da Argélia diminui, já que a seleção enfrenta a Jordânia e a Áustria em Santa Clara e Kansas City, respectivamente.

Para os torcedores do Desert Warriors que não conseguiram ingressos para a estreia, isso representa uma oportunidade melhor de ver o time em ação por um preço mais acessível.

Data Jogo Local Preço médio Ingressos Ter, 16 de junho Argentina x Argélia (20h CT) Arrowhead Stadium (Kansas City) US$ 360 Ingressos Seg 22 de junho Jordânia x Argélia (20h PT) Estádio Levi's (Santa Clara) $220 Ingressos Sáb, 27 de junho Argélia x Áustria (21h, horário central) Estádio Arrowhead (Kansas City) $240 Ingressos

Outras seleções que ocupam posições baixas na classificação de preço médio dos ingressos da Copa do Mundo incluem:

Cabo Verde

Tunísia

Arábia Saudita

Curaçao

Egito

Nova Zelândia

Quais são os preços da Copa do Mundo de 2026?

Ao procurar comprar ingressos para a Copa do Mundo, você deve estar preparado para uma grande variação nos preços.

A FIFA anunciou anteriormente que, com a aplicação da política de preços dinâmicos, embora os ingressos tenham começado a partir de US$ 60 para algumas das primeiras partidas da fase de grupos, eles podem chegar a US$ 6.730 para a final. É provável que os preços variem ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos.

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório Pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

É possível comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?

Se você está procurando uma maneira segura de revender/trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Mercado de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para isso. O Mercado foi inaugurado em outubro e pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Um ponto importante para os compradores de ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente, muitas vezes mais perto das datas dos jogos. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Os mercados secundários, como o StubHub, também terão ingressos disponíveis para a Copa do Mundo de 2026.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, México e Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (Nova Jersey), Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como locais de jogos: