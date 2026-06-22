Os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026: uma análise dos preços médios, incluindo a Holanda, a Argélia, a fase de grupos e muito mais

Agora estamos contando as semanas, em vez dos meses, até o pontapé inicial da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Como era de se esperar, a demanda por ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 é muito alta, principalmente para certos confrontos, como aqueles em que as nações anfitriãs entram em campo. No entanto, haverá lugares disponíveis em alguns jogos, especialmente durante a fase de grupos, que podem ser um pouco mais fáceis de conseguir.

Deixe que a GOAL lhe apresente todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde você pode encontrar os ingressos mais baratos.

Ranking: Quais são os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 no momento?

Com base nas listas atuais de revenda, nas estimativas iniciais de preços da FIFA e nos valores mais baixos disponíveis publicamente, aqui estão os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 atualmente no mercado.

Os preços estão sujeitos a alterações devido à política de preços dinâmicos e à demanda contínua.

Partida (Data) Local Faixa de preço média Ingressos Paraguai x Austrália (25 de junho) Estádio da Baía de São Francisco (Santa Clara) US$ 140+ Ingressos Cabo Verde x Arábia Saudita (27 de junho) Estádio de Houston (Houston) $163+ Ingressos Jordânia x Argélia (22 de junho) Estádio da Baía de São Francisco (Santa Clara) $182+ Ingressos Argélia x Áustria (27 de junho) Estádio de Kansas City (Kansas City) $192+ Ingressos República Democrática do Congo x Uzbequistão (27 de junho) Estádio de Atlanta (Atlanta) $196+ Ingressos Bósnia e Herzegovina x Catar (24 de junho) Estádio de Seattle (Seattle) $213+ Ingressos Curaçao x Costa do Marfim (25 de junho) Estádio da Filadélfia (Filadélfia) $225+ Ingressos Egito x Irã (27 de junho) Estádio de Seattle (Seattle) $250+ Ingressos

Observação: os preços dos ingressos variam regularmente devido à política de preços dinâmicos e à demanda de revenda. As classificações refletem os preços mais altos divulgados publicamente no momento da redação deste artigo e podem sofrer alterações à medida que a data do torneio se aproxima.

Quais são as seleções mais baratas para torcer na Copa do Mundo de 2026?

Atualmente, os preços médios dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo variam muito de seleção para seleção.

A diferença entre os mais baratos e os mais caros decorre de vários fatores, incluindo o prêmio do país anfitrião, a precificação baseada no mercado e o local da partida.

As seguintes seleções aparecem duas vezes entre as 10 partidas com os ingressos mais baratos:

Holanda

Seria de se esperar pagar uma fortuna para ver uma das principais seleções europeias em ação na Copa do Mundo, mas esse não é o caso em todas as situações. Apesar de ter ficado em segundo lugar no torneio em três ocasiões no passado, os ingressos para os jogos da Holanda na Copa do Mundo deste verão estão surpreendentemente baratos.

Os jogos da Holanda contra o Japão, a Tunísia e uma seleção europeia ainda a ser definida (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) estão programados para estádios de grande capacidade nos Estados Unidos, o que ajuda a manter os preços baixos e mais competitivos.

Além disso, esses confrontos não chamam tanta atenção no papel quanto alguns outros jogos da fase de grupos. Por exemplo, o fato de algumas partidas contarem com a presença de Lionel Messi (Argentina) ou Cristiano Ronaldo (Portugal), que estão disputando suas últimas Copas do Mundo, fará com que os preços subam.

Data Jogo Local Preço médio Ingressos Dom, 14 de junho Holanda x Japão (15h, horário central) AT&T Stadium (Arlington) US$ 295 Ingressos Sáb, 20 de junho Holanda x Suécia (12h CT) Estádio NRG (Houston) US$ 320 Ingressos Qui, 25 de junho Tunísia x Holanda (18h, horário central) Estádio Arrowhead (Kansas City) US$ 280 Ingressos

Argélia

A Argélia pode estar participando pela quinta vez da Copa do Mundo neste verão, mas não chega às finais mundiais desde 2014. Os preços médios começam em US$ 300.

A seleção estreia contra a atual campeã mundial, a Argentina, no Arrowhead Stadium, e a demanda por ingressos é alta, assim como em todos os jogos envolvendo Messi e companhia.

No entanto, após esse confronto, a demanda por ingressos da Argélia na Copa do Mundo diminui, já que a seleção enfrenta a Jordânia e a Áustria em Santa Clara e Kansas City, respectivamente.

Para os torcedores dos “Guerreiros do Deserto” que não conseguiram ingressos para a estreia, isso oferece uma chance melhor de ver sua seleção em ação por um custo menor.

Data Partida Local Preço médio Ingressos Ter, 16 de junho Argentina x Argélia (20h, horário central) Arrowhead Stadium (Kansas City) US$ 360 Ingressos Seg, 22 de junho Jordânia x Argélia (20h, horário do Pacífico) Estádio Levi's (Santa Clara) US$ 220 Ingressos Sáb, 27 de junho Argélia x Áustria (21h, horário central) Estádio Arrowhead (Kansas City) US$ 240 Ingressos

Outras seleções que ocupam posições baixas no ranking de preço médio dos ingressos da Copa do Mundo incluem:

Cabo Verde

Tunísia

Arábia Saudita

Curaçao

Egito

Nova Zelândia

Quais são os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

Ao comprar ingressos para a Copa do Mundo, você deve estar preparado para uma grande variação nos preços.

A FIFA anunciou anteriormente que, com a política de preços dinâmicos em vigor, embora os ingressos tenham começado a partir de US$ 60 para algumas das primeiras partidas da fase de grupos, eles podem chegar a US$ 6.730 para a final. É provável que os preços flutuem ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos.

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 – US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 – US$ 750 Oitavas de final US$ 170 – US$ 980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

É possível comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?

Se você está procurando uma maneira segura de revender ou trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Mercado de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para isso. O Mercado foi inaugurado em outubro e pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países, enquanto o Mercado de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Um ponto importante para quem quer comprar ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente, geralmente mais perto das datas dos jogos. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento prontos com antecedência.

Mercados secundários, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (Nova Jersey), Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos: