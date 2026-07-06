A competição já começou oficialmente na América do Norte, com a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 proporcionando momentos de grande tensão nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Como era de se esperar, a demanda por ingressos para os jogos atingiu níveis sem precedentes, especialmente para partidas de destaque e jogos dos países anfitriões.

Deixe que o GOAL lhe apresente todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde você ainda pode encontrar os ingressos mais baratos disponíveis no mercado.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no momento?

Com base nas listas atuais de revenda, nas estimativas iniciais de preços da FIFA e nos valores mais baixos disponíveis publicamente, aqui estão os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 atualmente no mercado.

Os preços estão sujeitos a alterações devido à política de preços dinâmicos e à demanda contínua.

Observação: os preços dos ingressos variam regularmente devido à política de preços dinâmicos e à demanda no mercado de revenda. As classificações refletem os preços mais altos divulgados publicamente no momento da redação deste artigo e podem sofrer alterações à medida que o torneio se aproxima.

Data e horário do início da partida Detalhes da partida Local Preço médio de revenda Ingressos 6 de julho, início às 14h CDT Oitavas de final: Portugal x Espanha Estádio de Dallas, EUA US$ 550 – US$ 2.100 Comprar ingressos 6 de julho, início às 17h PDT Oitavas de final: Estados Unidos x Bélgica Estádio de Seattle, EUA US$ 850 - US$ 3.400 Comprar ingressos 7 de julho, início às 12h (horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final: Argentina x Egito Estádio de Atlanta, EUA US$ 750 - US$ 2.900 Compre ingressos 7 de julho, início às 16h PDT Oitavas de final: Suíça x Colômbia Estádio de Vancouver, Canadá $450 - $1.850 Compre ingressos 9 de julho, início às 18h (horário da costa leste dos EUA) Quartas de final 1: França x Marrocos Estádio Gillette (Boston), EUA US$ 950 - US$ 4.500 Compre ingressos 10 de julho, início às 18h PDT Quartas de final 2: Portugal/Espanha x EUA/Bélgica Estádio SoFi (Los Angeles), EUA US$ 4.760 - US$ 11.500 Compre ingressos 11 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA) Quartas de final 3: Noruega x Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami), EUA US$ 1.955 - US$ 8.500+ Compre ingressos 11 de julho, início às 18h CDT Quartas de final 4: Argentina/Austrália x Suíça/Colômbia Arrowhead Stadium (Kansas City), EUA US$ 3.900 - US$ 10.000 Compre ingressos 14 de julho, início às 19h CDT Semifinal 1: França/Marrocos x Portugal/Espanha/EUA/Bélgica Estádio de Dallas, EUA US$ 2.500 - US$ 9.000 Compre ingressos 15 de julho, início às 20h (horário da costa leste dos EUA) Semifinal 2: Noruega/Inglaterra x Vencedor da QF4: Argentina/Austrália/Suíça/Colômbia Estádio de Atlanta, EUA US$ 2.800 - US$ 11.000 Compre ingressos 18 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA) Disputa pelo 3º lugar: Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2 Estádio de Miami, EUA US$ 600 - US$ 2.200 Comprar ingressos 19 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA) Final da Copa do Mundo: Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2 Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA US$ 5.500 - US$ 25.000+ Compre ingressos

Quais são os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

Ao comprar ingressos para a Copa do Mundo, você deve estar preparado para uma grande variação nos preços.

A FIFA anunciou anteriormente que, com a aplicação de preços dinâmicos, embora os ingressos tenham começado a partir de US$ 60 para algumas das primeiras partidas da fase de grupos, eles podem chegar a US$ 6.730 para a final. É provável que os preços flutuem ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos.

Fase Faixa de preço dos ingressos Preços médios de revenda Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 – US$ 620 US$ 150 - US$ 850 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735 US$ 400 – US$ 3.200 Oitavas de final $105 - $750 US$ 250 – US$ 1.100 Oitavas de final $170 - $980 $380 - $1.600 Quartas de final $275 - $1.775 $650 - $2.900 Semifinais $420 - $3.295 $1.100 - $5.200 Final $2.030 - $7.875 $4.200 - $14.500+

Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

É possível adquirir ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?

Se você está procurando uma maneira segura de revender ou trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Mercado de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para isso. O Mercado foi inaugurado em outubro e pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países, enquanto o Mercado de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Um ponto importante para quem quer comprar ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente, geralmente mais perto das datas dos jogos. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento prontos com antecedência.

Mercados secundários, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (Nova Jersey), Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos: