Os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026: preços médios de revenda, final da Copa do Mundo, Inglaterra x Argentina e muito mais

A competição já começou oficialmente na América do Norte, com a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 proporcionando momentos de grande tensão nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
Como era de se esperar, a demanda por ingressos para os jogos atingiu níveis sem precedentes, especialmente para partidas de destaque e jogos dos países anfitriões.
Deixe que o GOAL lhe apresente todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde você ainda pode encontrar os ingressos mais baratos disponíveis no mercado.
Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no momento?
Com base nas listas atuais de revenda, nas estimativas iniciais de preços da FIFA e nos valores mais baixos disponíveis publicamente, aqui estão os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 atualmente no mercado.
Os preços estão sujeitos a alterações devido à política de preços dinâmicos e à demanda contínua.
Observação: os preços dos ingressos variam regularmente devido à política de preços dinâmicos e à demanda no mercado de revenda. As classificações refletem os preços mais altos divulgados publicamente no momento da redação deste artigo e podem sofrer alterações à medida que o torneio se aproxima.
|Data e horário do início da partida
|Detalhes da partida
|Local
|Preço médio de revenda
|Ingressos
|14 de julho, início às 19h CDT
|Semifinal 1: França x Espanha
|Estádio de Dallas, EUA
|US$ 2.500 – US$ 9.000
|Comprar ingressos
|15 de julho, início às 20h (horário da costa leste dos EUA)
|Semifinal 2: Inglaterra x Argentina
|Estádio de Atlanta, EUA
|US$ 2.800 - US$ 11.000
|Compre ingressos
|18 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA)
|Disputa pelo 3º lugar: França/Espanha x Inglaterra/Argentina
|Estádio de Miami, EUA
|US$ 600 - US$ 2.200
|Comprar ingressos
|19 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA)
|Final da Copa do Mundo: França/Espanha x Inglaterra/Argentina
|Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA
|US$ 5.500 - US$ 25.000+
|Compre ingressos
Quais são os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026?
Ao comprar ingressos para a Copa do Mundo, você deve estar preparado para uma grande variação nos preços.
A FIFA anunciou anteriormente que, com a aplicação de preços dinâmicos, embora os ingressos tenham começado a partir de US$ 60 para algumas das primeiras partidas da fase de grupos, eles podem chegar a US$ 6.730 para a final. É provável que os preços oscilem ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos.
|Fase
|Faixa de preço dos ingressos
|Preços médios de revenda
|Fase de grupos (exceto países anfitriões)
|US$ 60 – US$ 620
|US$ 150 - US$ 850
|Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México)
|US$ 75 – US$ 2.735
|US$ 400 – US$ 3.200
|Oitavas de final
|$105 - $750
|US$ 250 – US$ 1.100
|Oitavas de final
|$170 - $980
|$380 - $1.600
|Quartas de final
|$275 - $1.775
|$650 - $2.900
|Semifinais
|$420 - $3.295
|$1.100 - $5.200
|Final
|$2.030 - $7.875
|$4.200 - $14.500+
Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo de 2026
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber em resumo:
- A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.
É possível adquirir ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?
Se você está procurando uma maneira segura de revender ou trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Mercado de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para isso. O Mercado foi inaugurado em outubro e pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.
O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países, enquanto o Mercado de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.
Um ponto importante para quem quer comprar ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente, geralmente mais perto das datas dos jogos. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.
Mercados secundários, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.
Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?
A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.
As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:
- Canadá: Toronto e Vancouver
- México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (Nova Jersey), Filadélfia, São Francisco e Seattle
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|México
|Estádio Banorte (Cidade do México)
|48.821
|Estádio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estádio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Estádio Gillette (Foxborough)
|63.815
|Estádio AT&T (Dallas)
|70.122
|Estádio NRG, Houston
|68.311
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Estádio SoFi, Inglewood
|69.650
|Hard Rock Stadium, Miami
|64.091
|Estádio MetLife, East Rutherford
|78.576
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|65.827
|Levi’s Stadium, São Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123