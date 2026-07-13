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Fans attend the US Men's National Team 2026 World Cup roster announcement in New York on May 26, 2026Getty Images
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Os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026: preços médios de revenda, final da Copa do Mundo, Inglaterra x Argentina e muito mais

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Confira as últimas notícias sobre a Copa do Mundo, incluindo quais ingressos para os jogos são os mais baratos

A competição já começou oficialmente na América do Norte, com a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 proporcionando momentos de grande tensão nos Estados Unidos, no Canadá e no México.  

Como era de se esperar, a demanda por ingressos para os jogos atingiu níveis sem precedentes, especialmente para partidas de destaque e jogos dos países anfitriões. 

Deixe que o GOAL lhe apresente todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde você ainda pode encontrar os ingressos mais baratos disponíveis no mercado.

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Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo no momento?

Com base nas listas atuais de revenda, nas estimativas iniciais de preços da FIFA e nos valores mais baixos disponíveis publicamente, aqui estão os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 atualmente no mercado.

Os preços estão sujeitos a alterações devido à política de preços dinâmicos e à demanda contínua.

Observação: os preços dos ingressos variam regularmente devido à política de preços dinâmicos e à demanda no mercado de revenda. As classificações refletem os preços mais altos divulgados publicamente no momento da redação deste artigo e podem sofrer alterações à medida que o torneio se aproxima.

Data e horário do início da partidaDetalhes da partidaLocalPreço médio de revendaIngressos
14 de julho, início às 19h CDTSemifinal 1: França x EspanhaEstádio de Dallas, EUAUS$ 2.500 – US$ 9.000Comprar ingressos
15 de julho, início às 20h (horário da costa leste dos EUA)Semifinal 2: Inglaterra x ArgentinaEstádio de Atlanta, EUAUS$ 2.800 - US$ 11.000Compre ingressos
18 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA)Disputa pelo 3º lugar: França/Espanha x Inglaterra/ArgentinaEstádio de Miami, EUAUS$ 600 - US$ 2.200Comprar ingressos
19 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA)Final da Copa do Mundo: França/Espanha x Inglaterra/ArgentinaEstádio de Nova York-Nova Jersey, EUAUS$ 5.500 - US$ 25.000+Compre ingressos

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Quais são os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026?

Ao comprar ingressos para a Copa do Mundo, você deve estar preparado para uma grande variação nos preços. 

A FIFA anunciou anteriormente que, com a aplicação de preços dinâmicos, embora os ingressos tenham começado a partir de US$ 60 para algumas das primeiras partidas da fase de grupos, eles podem chegar a US$ 6.730 para a final. É provável que os preços oscilem ao longo das diversas fases de lançamento e venda de ingressos. 

FaseFaixa de preço dos ingressosPreços médios de revenda
Fase de grupos (exceto países anfitriões)US$ 60 – US$ 620US$ 150 - US$ 850
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735US$ 400 – US$ 3.200
Oitavas de final$105 - $750US$ 250 – US$ 1.100
Oitavas de final$170 - $980 $380 - $1.600
Quartas de final $275 - $1.775$650 - $2.900
Semifinais $420 - $3.295$1.100 - $5.200
Final$2.030 - $7.875$4.200 - $14.500+

Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

  • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

É possível adquirir ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?

Se você está procurando uma maneira segura de revender ou trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Mercado de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para isso. O Mercado foi inaugurado em outubro e pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes do Canadá, dos Estados Unidos e de outros países, enquanto o Mercado de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Um ponto importante para quem quer comprar ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente, geralmente mais perto das datas dos jogos. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Mercados secundários, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

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Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos. 

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países. 

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (Nova Jersey), Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como locais dos jogos:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Foxborough) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG, Houston 68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi, Inglewood69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 Estádio MetLife, East Rutherford78.576 
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 65.827 
 Levi’s Stadium, São Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123

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