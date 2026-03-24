Os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026: Holanda, Argélia, fase de grupos e muito mais

Agora estamos contando as semanas, e não mais os meses, até que a bola comece a rolar de verdade na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte.

Não é surpresa que a demanda por ingressos para os jogos da Copa do Mundo de 2026 seja muito alta, especialmente para certos confrontos, como quando as seleções anfitriãs entram em campo. No entanto, haverá lugares disponíveis em alguns jogos, principalmente durante a fase de grupos, que podem ser um pouco mais fáceis de conseguir.

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde você pode encontrar os ingressos mais baratos.

Ranking: Quais são os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 no momento?

Com base nas listas de revenda atuais, nas estimativas iniciais de preços da FIFA e nos valores mais baixos disponíveis publicamente, aqui estão os ingressos mais baratos para a Copa do Mundo de 2026 atualmente no mercado.

Os preços estão sujeitos a alterações devido à dinâmica de preços e à demanda contínua.

Classificação Partida (Data) Local Faixa de preço estimada Ingressos #1 Tunísia x Japão (20 de junho) Estádio BBVA (Guadalupe) $161+ Ingressos #2 África do Sul x Coreia do Sul (24 de junho) Estádio BBVA (Guadalupe) $188+ Ingressos #3 Jordânia x Argélia (22 de junho) Levi's Stadium (Santa Clara) $234+ Ingressos #4 Argélia x Áustria (27 de junho) Arrowhead Stadium (Kansas City) $256+ Ingressos #5 Marrocos x Haiti (24 de junho) Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) $271+ Ingressos #6 Egito x Irã (26 de junho) Lumen Field (Seattle) $299+ Ingressos #7 Tunísia x Holanda (25 de junho) Arrowhead Stadium (Kansas City) $359+ Ingressos #8 Holanda x Vencedor da Repescagem B da UEFA (20 de junho) NRG Stadium (Houston) $370+ Ingressos #9 Austrália x Vencedor da Repescagem C da UEFA (13 de junho) BC Place (Vancouver) $394+ Ingressos #10 Noruega x Senegal (22 de junho) MetLife Stadium (East Rutherford) $408+ Ingressos

Observação: os preços dos ingressos variam regularmente devido à política de preços dinâmicos e à demanda por revenda. As classificações refletem os preços mais altos disponíveis publicamente no momento da redação deste artigo e podem sofrer alterações à medida que o torneio se aproxima.

Quais são as seleções mais baratas para torcer na Copa do Mundo de 2026?

Atualmente, os preços médios dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo variam muito de seleção para seleção.

A diferença entre os mais baratos e os mais caros decorre de vários fatores, incluindo o prêmio do país anfitrião, a precificação baseada no mercado e o local da partida.

As seguintes seleções aparecem duas vezes entre as 10 partidas com os ingressos mais baratos:

Holanda

Seria de se esperar pagar uma fortuna para ver uma das principais seleções europeias em ação na Copa do Mundo, mas esse não é o caso em todas as situações. Apesar de ter ficado em segundo lugar no torneio em três ocasiões no passado, os ingressos para os jogos da Holanda na Copa do Mundo deste verão estão surpreendentemente baratos.

Os jogos da Holanda contra o Japão, a Tunísia e uma seleção europeia ainda a ser definida (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) estão programados para estádios de grande capacidade nos Estados Unidos, o que ajuda a manter os preços baixos e mais competitivos. Além disso, esses confrontos não são tão atraentes no papel quanto alguns outros jogos da fase de grupos. Por exemplo, o fato de que algumas partidas contarão com Lionel Messi (Argentina) ou Cristiano Ronaldo (Portugal), que estão disputando suas últimas Copas do Mundo, fará com que os preços subam.

Argélia

A Argélia pode estar fazendo sua quinta participação na Copa do Mundo neste verão, mas não chega às finais mundiais desde 2014. A seleção estreia contra a atual campeã mundial, a Argentina, no Arrowhead Stadium, e a demanda por ingressos é alta, assim como em todos os confrontos envolvendo Messi e companhia.

No entanto, após esse confronto, a demanda por ingressos para os jogos da Argélia na Copa do Mundo diminui, já que a seleção enfrentará a Jordânia e a Áustria em Santa Clara e Kansas City, respectivamente. Para os torcedores dos Guerreiros do Deserto que não conseguiram ingressos para a estreia, isso representa uma oportunidade melhor de ver a equipe em ação por um preço mais acessível.

Outras seleções que ocupam posições baixas na tabela de preços médios dos ingressos da Copa do Mundo incluem Cabo Verde, Tunísia, Arábia Saudita, Curaçao, Egito e Nova Zelândia.

Quais são os preços da Copa do Mundo de 2026?

Ao procurar comprar ingressos para a Copa do Mundo, você deve estar preparado para uma grande variação nos preços.

A FIFA anunciou anteriormente que, com a política de preços dinâmicos em vigor, embora os ingressos tenham começado a partir de US$ 60 para algumas das primeiras partidas da fase de grupos, eles podem chegar a US$ 6.730 para a final. É provável que os preços flutuem ao longo das várias fases de lançamento e venda de ingressos.

Fase Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 - US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) $75 - $2.735 Oitavas de final $105 - $750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Como adquirir ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Os torcedores já tiveram várias oportunidades de comprar ingressos oficiais da Copa do Mundo e terão mais, pelo site da FIFA, entre agora e o grande pontapé inicial em junho.

Embora já tenham ocorrido várias fases de venda, como o “Sorteio Antecipado de Ingressos” (outubro) e o “Sorteio de Seleção Aleatória” (dezembro/janeiro), haverá também uma “Fase de Vendas de Última Hora” mais perto do torneio (início de abril).

Durante esta quarta e última fase oficial de vendas, os ingressos restantes estarão disponíveis para compra por ordem de chegada. A FIFA não informou quantos ingressos serão disponibilizados nem para quais jogos, mas é de se esperar que a disponibilidade seja limitada e que os ingressos se esgotem rapidamente.

Para comprar ingressos, você deve acessar o portal oficial de ingressos da FIFA e criar uma conta. Em seguida, você pode fazer login na sua conta da FIFA e verificar a disponibilidade de ingressos.

É possível comprar ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?

Se você está procurando uma maneira segura de revender/trocar seus ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026, o Mercado de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para isso. O Mercado foi inaugurado em outubro e pode ser acessado pelo site FIFA.com/tickets.

O Mercado de Revenda da FIFA está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Mercado de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Um ponto importante para quem quer comprar ingressos de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente, geralmente mais perto das datas dos jogos. Os torcedores que desejam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento em mãos com antecedência.

Mercados secundários, como o StubHub, também terão ingressos para a Copa do Mundo de 2026 disponíveis.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (Nova Jersey), Filadélfia, São Francisco e Seattle

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para a Copa do Mundo de 2026

Você pode aproveitar o melhor da Copa do Mundo da FIFA 2026 com pacotes de hospitalidade completos, que incluem ingressos premium, alimentação e bebidas, entre outros, disponíveis nos três países anfitriões. Os pacotes estão disponíveis da seguinte forma:

Partida única

Fase de Grupos: Qualquer 1 partida de seleção de país não anfitrião (exceto CAN, MEX, EUA)

Oitavas de final/Quartas de final/Disputa pelo terceiro lugar: Qualquer 1 partida

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 1.400 por pessoa

Série de Locais

Assista a todos os jogos no local de sua preferência.

Inclui de 4 a 9 partidas, dependendo do local

Todos os dias de jogos e fases são elegíveis

Opções de hospitalidade: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de US$ 8.275 / por pessoa

Acompanhe minha seleção

Veja seu time em ação em todas as partidas da fase inicial, independentemente do local.

Todas as 3 partidas da fase de grupos e 1 partida das oitavas de final

Todos os dias de jogo e locais são elegíveis

O “Acompanhe Minha Seleção” não está disponível no momento para as seleções dos países anfitriões (Canadá, México, EUA)

Opções de hospitalidade: Pavilhão da FIFA

A partir de US$ 6.750 por pessoa

Suítes Privadas e Acesso Platinum também estão disponíveis para grupos corporativos ou VIP que buscam as opções mais exclusivas.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: