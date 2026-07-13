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Fans attend the US Men's National Team 2026 World Cup roster announcement in New York on May 26, 2026Getty Images
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Os ingressos mais baratos da Copa do Mundo de 2026: preços médios de revenda, final da Copa do Mundo, Inglaterra x Argentina e mais

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Confira todas as últimas notícias da Copa do Mundo, incluindo quais ingressos para partidas são os mais baratos

A ação está oficialmente em andamento na América do Norte, com a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 trazendo drama de alto risco pelos Estados Unidos, Canadá e México.  

Como era de se esperar, a demanda por ingressos para os jogos atingiu níveis sem precedentes, especialmente para partidas premium e confrontos das nações anfitriãs. 

Deixe o GOAL atualizar você com todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde você ainda pode encontrar os ingressos restantes mais baratos do mercado.

Encontrar ingressos de entrada com preços acessíveis permite que torcedores dedicados acompanhem ao vivo a história do futebol internacional sem pesar demais no bolso. Para os torcedores que administram sua estratégia para o torneio remotamente, aproveitar ofertas de boas-vindas oferece flexibilidade extra para apostas. Saiba como resgatar vantagens de conta de alto nível aplicando o código promocional oficial da 1xbet no momento do cadastro.

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Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo neste momento?

Com base nas listagens atuais de revenda, nas estimativas iniciais de preços da FIFA e nos menores valores disponíveis publicamente, aqui estão os ingressos mais baratos da Copa do Mundo de 2026 atualmente no mercado.

Os preços estão sujeitos a alterações devido à precificação dinâmica e à demanda em andamento.

Observação: os preços dos ingressos variam regularmente devido à precificação dinâmica e à demanda de revenda. As classificações refletem os preços mais altos citados publicamente no momento da publicação e podem mudar conforme o torneio se aproxima.

Data & horário do pontapé inicialDetalhes da partidaLocalPreço médio de revendaIngressos
14 de julho, 19h CDTSemifinal 1: França x EspanhaDallas Stadium, EUAUS$ 2.500 - US$ 9.000Comprar ingressos
15 de julho, 20h EDTSemifinal 2: Inglaterra x ArgentinaAtlanta Stadium, EUAUS$ 2.800 - US$ 11.000Comprar ingressos
18 de julho, 15h EDTDisputa de 3º lugar: França/Espanha x Inglaterra/ArgentinaMiami Stadium, EUAUS$ 600 - US$ 2.200Comprar ingressos
19 de julho, 15h EDTFinal da Copa do Mundo: França/Espanha x Inglaterra/ArgentinaNew York New Jersey Stadium, EUAUS$ 5.500 - US$ 25.000+Comprar ingressos

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Qual é a faixa de preços da Copa do Mundo de 2026?

Ao procurar comprar ingressos para a Copa do Mundo, é preciso estar preparado para uma grande variação de preços. 

A FIFA anunciou anteriormente que, com a precificação dinâmica em vigor, embora os ingressos tenham começado em apenas US$ 60 para alguns dos primeiros jogos da fase de grupos, eles podem subir para até US$ 6.730 para a final. Os preços provavelmente vão oscilar ao longo das várias fases de liberação/venda de ingressos. 

FaseFaixa de preço dos ingressosPreços médios de revenda
Fase de grupos (exceto nações anfitriãs)US$ 60 - US$ 620US$ 150 - US$ 850
Fase de grupos (jogos de EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735US$ 400 - US$ 3.200
16 avos de finalUS$ 105 - US$ 750US$ 250 - US$ 1.100
Oitavas de finalUS$ 170 - US$ 980 US$ 380 - US$ 1.600
Quartas de final US$ 275 - US$ 1.775US$ 650 - US$ 2.900
Semifinais US$ 420 - US$ 3.295US$ 1.100 - US$ 5.200
FinalUS$ 2.030 - US$ 7.875US$ 4.200 - US$ 14.500+

Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Até hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-definição dos grupos, foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu menor nível histórico.

Aqui está o que você precisa saber rapidamente:

  • A fase de vendas de última hora está atualmente em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos em uma base estrita de ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Marketplace Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários como o StubHub em busca de ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os termos e condições de qualquer site secundário para os ingressos que você estiver comprando.

É possível conseguir ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?

Se você procura uma maneira segura de revender/trocar seus ingressos da Copa do Mundo FIFA 26, o Marketplace de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para fazer isso. O Marketplace foi aberto em outubro e pode ser acessado por meio de FIFA.com/tickets.

O Marketplace de Revenda da FIFA está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Marketplace de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Um ponto importante para compradores de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente, muitas vezes mais perto dos dias dos jogos. Os torcedores que esperam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento prontos com antecedência.

Mercados secundários, como o StubHub, também terão disponibilidade de ingressos para a Copa do Mundo de 2026.

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Quando será a Copa do Mundo FIFA de 2026?

A Copa do Mundo FIFA de 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, passando por 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos. 

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias pela América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações. 

As cidades-sede da Copa do Mundo FIFA de 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (Nova Jersey), Filadélfia, San Francisco e Seattle

Quais são os estádios da Copa do Mundo FIFA de 2026?

Em junho de 2022, as 16 cidades-sede da Copa do Mundo FIFA de 2026 foram anunciadas, sendo duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. Confira abaixo as cidades e os estádios que serão usados como sedes:

PaísEstádio (cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstadio Banorte (Mexico City) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Foxborough) 63.815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 
 NRG Stadium, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium, Inglewood69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, East Rutherford78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadium, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123

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