Os ingressos mais baratos da Copa do Mundo de 2026: preços médios de revenda, final da Copa do Mundo, Inglaterra x Argentina e mais

A ação está oficialmente em andamento na América do Norte, com a fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 trazendo drama de alto risco pelos Estados Unidos, Canadá e México.

Como era de se esperar, a demanda por ingressos para os jogos atingiu níveis sem precedentes, especialmente para partidas premium e confrontos das nações anfitriãs.

Deixe o GOAL atualizar você com todas as informações mais recentes sobre ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo onde você ainda pode encontrar os ingressos restantes mais baratos do mercado.

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Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo neste momento?

Com base nas listagens atuais de revenda, nas estimativas iniciais de preços da FIFA e nos menores valores disponíveis publicamente, aqui estão os ingressos mais baratos da Copa do Mundo de 2026 atualmente no mercado.

Os preços estão sujeitos a alterações devido à precificação dinâmica e à demanda em andamento.

Observação: os preços dos ingressos variam regularmente devido à precificação dinâmica e à demanda de revenda. As classificações refletem os preços mais altos citados publicamente no momento da publicação e podem mudar conforme o torneio se aproxima.

Qual é a faixa de preços da Copa do Mundo de 2026?

Ao procurar comprar ingressos para a Copa do Mundo, é preciso estar preparado para uma grande variação de preços.

A FIFA anunciou anteriormente que, com a precificação dinâmica em vigor, embora os ingressos tenham começado em apenas US$ 60 para alguns dos primeiros jogos da fase de grupos, eles podem subir para até US$ 6.730 para a final. Os preços provavelmente vão oscilar ao longo das várias fases de liberação/venda de ingressos.

Fase Faixa de preço dos ingressos Preços médios de revenda Fase de grupos (exceto nações anfitriãs) US$ 60 - US$ 620 US$ 150 - US$ 850 Fase de grupos (jogos de EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 US$ 400 - US$ 3.200 16 avos de final US$ 105 - US$ 750 US$ 250 - US$ 1.100 Oitavas de final US$ 170 - US$ 980 US$ 380 - US$ 1.600 Quartas de final US$ 275 - US$ 1.775 US$ 650 - US$ 2.900 Semifinais US$ 420 - US$ 3.295 US$ 1.100 - US$ 5.200 Final US$ 2.030 - US$ 7.875 US$ 4.200 - US$ 14.500+

Como conseguir ingressos para a Copa do Mundo de 2026

Até hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo, incluindo a pré-venda Visa, o sorteio antecipado de ingressos e o sorteio aleatório pós-definição dos grupos, foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade primária agora está em seu menor nível histórico.

Aqui está o que você precisa saber rapidamente:

A fase de vendas de última hora está atualmente em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos em uma base estrita de ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está atualmente em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos em uma base estrita de ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Marketplace Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem recorrer a mercados secundários como o StubHub em busca de ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os termos e condições de qualquer site secundário para os ingressos que você estiver comprando.

É possível conseguir ingressos de revenda para a Copa do Mundo de 2026?

Se você procura uma maneira segura de revender/trocar seus ingressos da Copa do Mundo FIFA 26, o Marketplace de Revenda/Troca da FIFA é o canal oficial para fazer isso. O Marketplace foi aberto em outubro e pode ser acessado por meio de FIFA.com/tickets.

O Marketplace de Revenda da FIFA está disponível para residentes canadenses, americanos e internacionais, enquanto o Marketplace de Troca da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) é destinado a residentes do México.

Um ponto importante para compradores de revenda: a disponibilidade pode ser muito limitada, e os ingressos podem aparecer esporadicamente, muitas vezes mais perto dos dias dos jogos. Os torcedores que esperam garantir ingressos de revenda devem verificar a plataforma com frequência, agir rapidamente quando os ingressos aparecerem e ter os dados de pagamento prontos com antecedência.

Mercados secundários, como o StubHub, também terão disponibilidade de ingressos para a Copa do Mundo de 2026.

Quando será a Copa do Mundo FIFA de 2026?

A Copa do Mundo FIFA de 2026 será disputada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, passando por 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias pela América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo FIFA de 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (Nova Jersey), Filadélfia, San Francisco e Seattle

Quais são os estádios da Copa do Mundo FIFA de 2026?

Em junho de 2022, as 16 cidades-sede da Copa do Mundo FIFA de 2026 foram anunciadas, sendo duas no Canadá, três no México e 11 nos Estados Unidos. Confira abaixo as cidades e os estádios que serão usados como sedes: