Os ingressos para o evento que contará com a participação do argentino Lionel Messi na cidade espanhola de Oviedo, na próxima quinta-feira, esgotaram-se em apenas 13 minutos, depois que o número de pessoas na fila virtual de espera superou as 16 mil, em um cenário que reflete a enorme procura pelo encontro com o astro do Inter Miami.

A Fundação Princesa de Astúrias disponibilizou, às dez horas da manhã de domingo, 4.700 ingressos gratuitos para o evento, que integra as atividades culturais paralelas à cerimônia de entrega dos Prêmios Princesa de Astúrias de 2026, antes que todos os ingressos se esgotassem em tempo recorde.

Segundo publicou o jornal Marca neste domingo, o pico de acessos para solicitar ingressos chegou a 16.200 pessoas simultaneamente no site da fundação.

Messi deve participar, na quinta-feira, de um evento voltado a crianças e jovens no Palácio dos Esportes da capital regional das Astúrias, um dia antes de receber o Prêmio Princesa de Astúrias de Esportes.

O prêmio foi concedido ao astro argentino em reconhecimento à sua trajetória esportiva excepcional, além de seus contínuos esforços humanitários para ampliar o acesso à educação e aos cuidados de saúde para as crianças mais necessitadas.

Ao lado dos detentores dos 4.700 ingressos que conseguiram garantir seus lugares no domingo, o evento contará com a presença de 1.500 integrantes da comunidade educacional, que participaram da atividade "O jogo do número 10", dentro do programa cultural "Toma la palabra", organizado pela fundação.

Este evento faz parte de uma série de atividades culturais que acompanham os prêmios este ano, e que também registraram grande procura: os ingressos dos dois shows gratuitos que a cantora americana Patti Smith fará nas cidades de Gijón e Oviedo esgotaram-se em minutos.

Também foi preenchido o número de vagas permitidas para um evento de observação noturna em Oviedo, com a participação da astronauta americana Christina Koch, que falará sobre os principais momentos de sua carreira e as experiências vividas durante suas missões espaciais.