Os incríveis números de Guardiola contra o Arsenal na Premier League

No Manchester City desde 2016, Pep Guardiola acumula títulos, recordes e números impressionantes. E, neste sábado (1), o treinador manteve outra marca importante no clube: nunca perdeu para o Arsenal em disputas na Premier League. Com gols de Mahrez e Rodri, o City bateu o Arsenal de virada fora de casa por 2 a 1. Saka descontou.



De lá para cá, Citizens e Gunners já se enfrentaram 12 vezes, com 11 vitórias do time azul e um empate.



Pep Guardiola e sua equipe fazem mais uma temporada forte no Campeonato Inglês. O time é o líder isolado, com 53 pontos em 21 jogos disputados.



Ao todo, são 17 vitórias, dois empates e duas derrotas, com 53 gols marcados e 13 sofridos, com um aproveitamento de 84,1%.