Os gols, títulos e momentos marcantes de Renato Augusto no Corinthians

O craque, já veterano, segue fazendo a diferença; veja números

Do alto de seus 34 anos, Renato Augusto segue decidindo. O meio-campista está marcado na história do Corinthians com gols, participações fundamentais em títulos e lances fantásticos.

Pela semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, contra o Fluminense, foi um dos melhores em campo no jogo de volta e marcou o primeiro gol do Timão na partida, em um belo tiro de longa distância. Mas essa está longe de ser a primeira vez que o ídolo decide um jogo importante.

Em sua primeira passagem pelo Corinthians, Renato Augusto também brilhou e fez parte da chamada "era de ouro" do clube.

A GOAL te mostra os números, títulos e melhores momento do ídolo pelo Timão.

Jogos e números de Renato Augusto no Timão

© Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Em relação a bola na rede, Renato Augusto tem 24 gols pelo Corinthians em 188 jogos, somando 96 vitórias, 56 empates e 36 derrotas - cerca de 60% de aproveitamento.

Na tabela abaixo, veja todas as partidas em que Renato Augusto colocou a bola na rede.

JOGO RESULTADO GOLS CAMPEONATO Corinthians x União Barbarense 3 x 0 Douglas, Jorge Henrique e Renato Augusto Paulista 2013 São Paulo x Corinthians 1 x 2 Guerrero e Renato Augusto Recopa 2013 Criciúma x Corinthians 0 x 2 Renato Augusto e Guerrero Brasileirão 2013 Athletico x Corinthians 1 x 2 Luciano e Renato Augusto Amistoso 2014 Uberaba x Corinthians 1 x 4 Luciano, Jadson, Elias e Renato Augusto Amistoso 2014 Bahia x Corinthians 0 x 3 Elias, Romero e Renato Augusto Copa do Brasil 2014 Corinthians x Bragantino 3 x 1 Renato Augusto , Ralf e Felipe Copa do Brasil 2014 Bahia x Corinthians 1 x 2 Malcom e Renato Augusto Brasileirão 2014 Corinthians x Marília 3 x 0 Renato Augusto , Fágner e Guerrero Paulista 2015 Corinthians x Ponte Preta 1 x 0 Renato Augusto Paulista 2015 Corinthians x Vasco 3 x 0 Renato Augusto , Gil e Elias Brasileirão 2015 Corinthians x Grêmio 1 x 1 Renato Augusto Brasileirão 2015 Figueirense x Corinthians 1 x 3 Elias, Gil e Renato Augusto Brasileirão 2015 Athletico x Corinthians 1 x 4 Renato Augusto (2x) e Vagner Love (2x) Brasileirão 2015 Corinthians x Ceará 3 x 1 Adson (2x) e Renato Augusto Brasileirão 2021 RB Bragantino x Corinthians 2 x 2 Renato Augusto e Gustavo Silva Brasileirão 2021 Corinthians x Cuiabá 3 x 2 Giuliano, Renato Augusto e Roger Guedes Brasileirão 2021 Corinthians x Grêmio 1 x 1 Renato Augusto Brasileirão 2021 Corinthians x Mirassol 2 x 1 Renato Augusto e Paulinho Paulista 2022 Corinthians x Ponte Preta 5 x 0 Renato Augusto, Paulinho, Gustavo Silva, Adson e Mantuan Paulista 2022 RB Bragantino x Corinthians 0 x 1 Renato Augusto Brasileirão 2022 Fluminense x Corinthians 2 x 2 Renato Augusto e Roger Guedes Copa do Brasil 2022 Corinthians x Fluminense 3 x 0 Renato Augusto, Giuliano e Felipe Melo (contra) Copa do Brasil 2022

Vale notar que o Corinthians não perdeu em nenhum jogo em que Renato Augusto fez gol.

Títulos de Renato Augusto pelo Corinthians

Renato Augusto tem três títulos pelo Corinthians, todos durante sua primeira passagem:

Campeonato Paulista (2013)

Recopa (2013)

Brasileirão (2015)

Vale lembrar que o Timão está na final da Copa do Brasil 2022 - este número de títulos pode aumentar para quatro.

Melhores momentos de Renato Augusto pelo Corinthians

Getty Images

Ídolo da torcida, Renato Augusto foi responsável por alguns dos momentos mais marcantes do Corinthians na última década.

Talvez seu primeiro grande momento pelo Corinthians tenha vindo contra o São Paulo, na Recopa Sulamericana de 2013. Saindo do banco de reservas, o meio-campista percebeu que o goleiro Rogério Ceni estava adiantado e mandou por cobertura, marcando um golaço dentro do Morumbi lotado. A imagem do gol por cobertura ficou na memória do torcedor quando o assunto é o título da Recopa.

Ainda que tenha sido importantíssimo em 2014, sua melhor campanha no Timão certamente veio em 2015. Sob o comando do técnico Tite, foi eleito Bola de Ouro do Campeonato Brasileiro - que terminou com o título alvinegro. Apresentando um futebol bonito e eficiente, o Corinthians sobrou desde a primeira rodada e teve em Renato Augusto seu grande destaque.

Nesse cenário, um dos jogos mais marcantes daquela campanha aconteceu contra o Athletico-PR, na 31ª rodada. O título parecia questão de tempo e o Timão deu show na Arena da Baixada, na vitória por 4 a 1. Foi a única vez que Renato Augusto marcou duas vezes vestindo a camisa alvinegra.

Outro jogo marcante aconteceu já em sua segunda passagem, em 2021. Contra o Ceará, o meio-campista saiu do banco de reservas com o Corinthians já vencendo por 2 a 0: era sua reestreia. E ele já mostrou o porquê de ter deixado tanta saudade, acertando um chutaço no ângulo.

Após um começo de 2022 inconstante, voltou a ser o destaque do Timão sob o comando de Vítor Pereira. E foi, talvez, o grande responsável pelo time ter chegado até a final da Copa do Brasil: marcou dois gols nas semifinais, um na ida e um na volta, contra o Fluminense.