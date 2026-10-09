Pascal Ferré, ex-redator-chefe da revista "France Football" e antigo responsável pelo prêmio Bola de Ouro, dirigiu duras críticas ao francês Kylian Mbappé, ao considerar que o atacante do Real Madrid não merece a conquista do prêmio este ano, diante da ausência de títulos coletivos em sua temporada, antes da cerimônia de anúncio do vencedor, marcada para acontecer em Londres no dia 26 de outubro.

Segundo o jornal francês "Ouest-France" e a rádio "Monte Carlo", Ferré questionou o merecimento de Mbappé em relação ao prêmio, ao considerar que os números individuais por si só não bastam para decidir a disputa, e que a conquista dos grandes títulos deve permanecer como critério fundamental na escolha do melhor jogador do mundo.

Ferré disse que a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões da Europa representam os dois títulos mais importantes na avaliação dos candidatos, acrescentando que o jogador que não venceu nenhum deles lhe deixa uma sensação de carência, mesmo que tenha conseguido marcar gols de forma constante.

As críticas do ex-responsável não pararam no desempenho de Mbappé, mas se estenderam à sua campanha midiática para promover suas chances de vencer a Bola de Ouro, depois que o atacante francês falou em diversas entrevistas sobre o seu merecimento do prêmio, baseando-se em seus números de gols e em seu título de artilheiro da Copa do Mundo.

Em declarações à rádio "Monte Carlo", Ferré descreveu esse estilo como um precedente incomum, apontando que a autopromoção pública por parte dos candidatos é algo estranho, e que ele entrou em contato com vários membros do comitê de votação que manifestaram seu descontentamento com a repetição dessas declarações.

Acrescentou que a crença na possibilidade de influenciar os votantes por meio de entrevistas repetidas reflete um erro de avaliação, em referência aos jornalistas participantes da votação de diferentes países.

Ao encerrar suas declarações, Ferré revelou sua escolha preferida para o prêmio, anunciando seu apoio ao espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, por considerar que suas habilidades técnicas e seu histórico de títulos fazem dele um jogador excepcional e merecedor de disputar o prêmio.