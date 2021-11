Os gols de Athletico-PR 2 x 2 Flamengo, jogo atrasado da 4ª rodada do Brasileirão

Athletico-PR e Flamengo fizeram um jogo bastante agitado na tarde desta terça-feira, na Arena da Baixada. O duelo, atrasado da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatado em 2 a 2.

O time carioca abriu 2 a 0 no placar no primeiro tempo, com dois gols de Gabigol. Na segunda etapa, o Athletico-PR pressionou e conseguiu o empate por 2 a 2. Renato Kayzer e Bissoli balançaram as redes.

Veja acima os gols da partida.