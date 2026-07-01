Os golpes se sucedem... A polícia faz uma operação na sede da Federação Alemã de Futebol

O futebol alemão mal havia assimilado o choque da eliminação da Copa do Mundo de 2026 pelas mãos do Paraguai nas oitavas de final, quando sofreu um novo golpe: a polícia invadiu a sede da Federação Alemã de Futebol, no âmbito de investigações relacionadas a suspeitas de corrupção e suborno ligadas à sede da Euro 2024.

O jornal alemão “Welt” informou que mais de 150 investigadores do Departamento de Polícia Criminal do estado da Renânia do Norte-Vestfália realizaram, na manhã desta quarta-feira, uma ampla operação de buscas que incluiu a sede da Federação Alemã de Futebol em Frankfurt, além de várias prefeituras e órgãos municipais nas cidades que sediaram partidas do campeonato europeu.

Segundo o jornal, essas ações fazem parte de uma investigação envolvendo um alemão de 66 anos e um francês de 46 anos, suspeitos de envolvimento na concessão de privilégios de forma organizada, fatos que podem constituir indício de suborno.

O caso gira em torno da distribuição de milhares de ingressos para os jogos da Euro 2024, além de convites para hospedagem em hotéis, que se acredita terem sido concedidos ilegalmente a convidados e autoridades antes do início do campeonato.

A reportagem acrescentou que as investigações também podem se estender a funcionários de administrações municipais em várias cidades alemãs, em meio a suspeitas de que tenham recebido benefícios relacionados ao campeonato.

As origens do caso remontam à empresa “Euro 2024 GmbH”, uma joint venture entre a Federação Alemã de Futebol e a União Europeia de Futebol (UEFA), criada especificamente para organizar o torneio.

Suspeita-se que o funcionário francês, responsável pelas relações com as cidades-sede, tenha enviado convites a responsáveis dos escritórios de organização do campeonato para assistir a jogos de grande importância, enquanto as investigações indicam que o acusado alemão obteve um benefício financeiro estimado em cerca de 2.400 euros, que incluiu um ingresso para assistir à semifinal entre Espanha e França em Munique, além das despesas de viagem e hospedagem.

Essa crise surge poucas horas após a eliminação da seleção alemã da Copa do Mundo de 2026, com a derrota para o Paraguai, em mais um golpe para o futebol alemão, que atravessa um dos períodos mais difíceis tanto no aspecto técnico quanto no administrativo.

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