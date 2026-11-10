Os golpes continuam a se acumular sobre Zinedine Zidane, o treinador da seleção da França, com a confirmação da ausência de mais um jogador no período atual de pausa.
O ex-técnico do Real Madrid enfrenta uma série de desafios durante a atual data Fifa, em meio à ausência de um grande número de peças fundamentais por causa da maldição das lesões; estão fora William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (Barcelona), Maxence Lacroix (Chelsea), Manu Koné (Roma), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) e Estéban Lepaul (Rennes).
Soma-se à lista o zagueiro Dayot Upamecano, que vai desfalcar o confronto diante da Itália por suspensão.
E ontem foi anunciado o corte de Pierre Kalulu, jogador da Juventus, por lesão, com Zidane convocando em seu lugar Sacha Boey, jogador do Wolfsburg.
E hoje o site "Foot Mercato" afirmou que Marcus Thuram, atacante da Inter de Milão, vai desfalcar a seleção francesa nesta data Fifa.
Depois de ser convocado para a seleção francesa por Zinedine Zidane pela primeira vez, após sua ausência no período de pausa internacional em setembro passado, Marcus Thuram não estará na lista final. O atacante da Inter de Milão, lesionado, vai desfalcar os jogos contra a Itália (quinta-feira) e a Turquia (domingo).
Após sua lesão nos tendões do joelho direito durante a vitória da Inter por 2 a 0 sobre o Como no domingo, Marcus Thuram não conseguiu participar dos treinos da seleção francesa e permaneceu sob cuidados médicos, mas seu quadro não melhorou, por isso o departamento médico francês o autorizou a retornar ao seu clube. Seu substituto será anunciado em breve.
A comissão técnica da seleção francesa anunciou: "O treinador convocou Eli Junior Kroupi (Bournemouth) para substituir Marcus Thuram. Ele se juntará à seleção nesta noite em Clairefontaine".