Os golaços da 6ª rodada do Campeonato Paranaense: assista ao top 4

Goleada do Coritba recheada de lindos gols foi o grande destaque da rodada; também teve golaço no jogo do Athlético-PR

O 2020 começou com tudo! Na 6ª rodada, o grande destaque ficou por conta da goleada do sobre o União Beltrão, por 6x1, no Couto Pereira, com dois gols de Sassá e Rafinha.

Além do placar elástico, vários golaços esquentaram o jogo e teve jogador do aparecendo duas vezes no Top 4 da rodada. O time visitante balançou as redes apenas uma vez, com Sato, mas com muito estilo. O lance garantiu para o camisa 9 a liderança da lista.

O jogo entre Cascavel e Athlético-PR teve placar magro, de 1x0 para os donos da casa. O gol foi marcado pelo atacante Magno e também teve lugar garantido no Top 4. Com o resultado, a Serpente Aurinegra retomou a ponta da tabela, com 15 pontos, e chegou a sua quinta vitória seguida na competição.

O Coritiba é o segundo colocado, com 14 pontos e o Athlético ocupa apenas o quinto lugar, com quatro pontos a menos do que o Coxa.