“Os garotos da praia”... Uma nova crise atinge os companheiros de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo

O zagueiro português Roben Dias defendeu veementemente seus companheiros da seleção nacional após a grande polêmica gerada pela ida de alguns jogadores à praia no dia seguinte à chegada deles ao campo de treinamento na Califórnia, atribuindo à mídia a responsabilidade por ter exagerado o caso.

O editor-chefe do jornal “Record” apelidou os jogadores de “rapazes da praia”, numa referência crítica ao fato de terem aproveitado uma folga matinal concedida pelo técnico Roberto Martínez para desfrutar de uma hora de descanso na praia de Lake Worth.

Participaram dessa ida Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Ruben Dias, João Félix, João Gonçalo Guedes, José Sa, Diogo Dalot, e Samu Costa, em uma cena que gerou grande polêmica em Portugal sobre o profissionalismo dos jogadores, especialmente após o empate decepcionante contra a República Democrática do Congo (1 a 1) na partida de estreia.

Durante a coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, quatro dias antes do confronto contra o Uzbequistão, o jogador do Manchester City não escondeu seu descontentamento com a cobertura da mídia, afirmando em tom severo: “Acho que isso nem deveria ter sido um problema”, dirigindo-se diretamente aos jornalistas: “Vocês têm grande parte da responsabilidade. É seu dever informar as pessoas corretamente”.

Díaz afirmou que a pausa na praia foi “útil” para os jogadores, acrescentando: “É algo bom para nós. Se for feito da maneira certa, só haverá benefícios”, elogiando a iniciativa de Martínez, que “não teve medo, mesmo sabendo o que iria acontecer”.

Díaz não foi o único a defender essa decisão, já que Bruno Fernandes, jogador do Manchester United, havia expressado anteriormente seu descontentamento com as críticas, dizendo: “Se não tivéssemos ido à praia, ficaríamos presos em nossos quartos de hotel, o que não seria ideal para a recuperação física devido à falta de espaço”.

Fernandes acrescentou: “Estamos acostumados a que tudo o que fazemos seja visto de forma positiva por uns e negativa por outros. Também gostaria de esclarecer aos nossos torcedores que estamos dando o nosso melhor para disputar essa partida da melhor maneira possível e representar nosso país da melhor forma”.

No entanto, essa polêmica surge em um momento delicado para a seleção portuguesa, que já vem enfrentando tensões internas que se agravaram após o desempenho decepcionante na partida de estreia e as declarações polêmicas de João Neves sobre Ronaldo.

Vale lembrar que a seleção portuguesa se prepara para enfrentar o Uzbequistão em uma partida decisiva da segunda rodada da fase de grupos, na qual busca recuperar os dois pontos perdidos contra a República Democrática do Congo e evitar qualquer surpresa que possa complicar sua trajetória no torneio.