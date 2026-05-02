Os estreantes do Atlético de Madrid vivem um dia incrível na ocasião do marco histórico de Diego Simeone

Iker Luque e Miguel Cubo tiveram um dia brilhante com o Atlético de Madrid. Os jovens talentos da base estrearam-se no icônico Estádio Mestalla, em Valência, e ambos marcaram um gol: 0 a 2. Para o técnico Diego Simeone, também foi um dia especial: ele esteve à beira do campo pela milésima vez como treinador.

De olho na partida de volta da Liga dos Campeões contra o Arsenal, Simeone decidiu, assim como nas semanas anteriores, dar oportunidade aos jovens. Com Júlio Díaz, Javi Boñar, Javi Morcillo, Rodrigo Mendoza, Luque e Cubo no time titular ou como reservas, o Atleti estava quase irreconhecível.

Os Colchoneros já tinham praticamente garantido a classificação para a Liga dos Campeões, o que permitiu ao Atlético enfrentar o Valencia sem pressão. O time da casa ainda não está salvo, mas tem boas chances de garantir a permanência.

Por muito tempo não houve gols em Valência, mas a quinze minutos do fim o impasse foi quebrado. Obed Vargas encontrou espaço pela esquerda para o jovem Luque, de 20 anos, que pensou imediatamente em chutar e mandou a bola no canto curto com um belo chute seco: 0 a 1.

Poucos minutos depois, foi novamente festa no Atleti, especialmente para Cubo. Um passe longo chegou até Antoine Griezmann na área do Valencia, que, após um belo controle, lançou em profundidade para Cubo. O atacante (18) finalizou com um chute forte no canto curto: 0-2.

Com treze pontos de vantagem sobre o Real Betis, quinto colocado, é uma questão de tempo até que a participação do Atleti na Liga dos Campeões na próxima temporada seja confirmada. O Valencia está atualmente cinco pontos acima da zona de rebaixamento.



