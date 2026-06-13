Os Estados Unidos conquistam sua maior vitória em 96 anos... e o Iraque é o único ponto positivo para o Paraguai

A seleção americana teve um início forte na Copa do Mundo de 2026 ao golear o Paraguai (4 a 1), na manhã deste sábado, horário de Greenwich, em um dos resultados mais marcantes da primeira rodada da fase de grupos.

Com essa vitória, os Estados Unidos igualaram sua maior goleada na história da Copa do Mundo, já que nunca haviam vencido por uma diferença superior a três gols.

Os Estados Unidos venceram apenas duas vezes por essa diferença em toda a sua história de participações na Copa do Mundo, e isso aconteceu na primeira edição do torneio: contra a Bélgica (3 a 0) em 13 de julho de 1930 e, em seguida, justamente contra o Paraguai (também por 3 a 0) em 17 de julho de 1930.

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A partida também trouxe outro recorde negativo para a seleção do Paraguai, que sofreu 4 gols em um único jogo da Copa do Mundo pela primeira vez desde a derrota para a França por 7 a 3, em 8 de junho de 1958, segundo a rede francesa “stats foot”.

E o sofrimento do Paraguai não parou por aí, já que a seleção continuou com seus resultados modestos nas partidas de estreia na Copa do Mundo.

Após a derrota para os Estados Unidos, seu saldo ficou em apenas uma vitória em nove partidas de estreia no torneio, contra quatro empates e quatro derrotas.

A única vitória do Paraguai em suas estreias na Copa do Mundo continua sendo a vitória sobre o Iraque por 1 a 0, em 4 de junho de 1986.