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AjaPSVESPN
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Os espectadores do jogo Ajax x PSV estão totalmente de acordo: “O melhor jogador em campo!”

Ajax x PSV
Ajax
PSV
Eredivisie

Ajax e PSV chegam ao intervalo com o placar em 1 a 1, após um primeiro tempo emocionante na Johan Cruijff ArenA. Os amsterdenses ficaram em desvantagem logo no primeiro minuto, com um gol de Ricardo Pepi, mas se recuperaram rapidamente graças a um belo gol de Anton Gaaei. Kasper Dolberg, em particular, está impressionando e, segundo muitos torcedores, é o grande destaque até agora.

A partida começou de forma dramática para o Ajax, que sofreu um gol logo no primeiro minuto, após um lançamento de lateral de longe. Em seguida, a equipe do técnico Óscar García se recompôs e empatou com um belo chute de Gaaei. No restante do primeiro tempo, o Ajax assumiu o controle, com Dolberg como ponto de referência e principal ameaça no ataque.

Pouco antes do intervalo, o atacante dinamarquês esteve perto de coroar sua excelente atuação, mas seu chute à queima-roupa foi bloqueado. Ainda assim, prevalece a sensação de que Dolberg é o grande destaque em Amsterdã. No Ajax Showtime, as reações são notavelmente unânimes e elogiosas.

“Dolberg está em grande noite”, diz-se de forma elocuente, enquanto outro escreve: “Esse Dolberg. Um verdadeiro atacante do Ajax!” Seu empenho também é notado: “Dolberg joga bem, trabalha também… pressiona.” Além disso, os torcedores veem qualidades que há muito tempo sentiam falta: “Este é simplesmente o nosso atacante, não é?”

A comparação com Wout Weghorst é feita com frequência e quase sempre sai a favor de Dolberg. “A diferença entre Dolberg e Weghorst é realmente como a Bela e a Fera”, diz uma conclusão contundente. Outro torcedor afirma: “Como estou feliz que o Woutje não estivesse se sentindo bem hoje de manhã, que alívio em termos de futebol.”

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O entusiasmo vai além desta partida. “Dolberg NUNCA MAIS SAIA”, afirma-se com convicção, enquanto outra pessoa diz: “Quando bem utilizado, é um excelente atacante para este Ajax.” Outra pessoa ainda comenta: “Como é possível preferir Weghorst a Dolberg?”

Também há vozes mais críticas: “Todo mundo sabe que Dolberg é um jogador melhor, mas ele só mostra isso em cinco jogos por temporada.” Outro acrescenta: “Se Dolberg fizesse isso toda semana, cara.”

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