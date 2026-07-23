O Ajax até entrou em vantagem de forma fulminante frente ao FK Vojvodina, esta quinta-feira à noite, na fase preliminar da Conference League, mas, ainda assim, muitos adeptos de Amesterdão estão profundamente irritados. Isto porque a realização parece não estar a par do logótipo atual.

O Ajax regressou, a partir da temporada 2025/2026, ao clássico logótipo do clube que utilizou até 1991. O regresso aconteceu por ocasião do 125.º aniversário do Ajax e era também um desejo antigo de muitos adeptos. Com o antigo logótipo, o clube quis sublinhar a ligação à sua rica história, tradição e ao próprio ADN do Ajax.

No entanto, a realização não está a par disso, já que, ao mostrar repetições, é continuamente utilizado o logótipo anterior do clube de Amesterdão. Os adeptos aperceberam-se imediatamente disso e estão extremamente irritados.