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VOJ AJAZiggo Sport
Siep Engelen

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Os espectadores de Vojvodina - Ajax irritam-se de imediato todos até à morte com exatamente a mesma coisa

Vojvodina x Ajax
Vojvodina
Ajax
Liga da Conferência

O Ajax até entrou em vantagem de forma fulminante frente ao FK Vojvodina, esta quinta-feira à noite, na fase preliminar da Conference League, mas, ainda assim, muitos adeptos de Amesterdão estão profundamente irritados. Isto porque a realização parece não estar a par do logótipo atual. 

O Ajax regressou, a partir da temporada 2025/2026, ao clássico logótipo do clube que utilizou até 1991. O regresso aconteceu por ocasião do 125.º aniversário do Ajax e era também um desejo antigo de muitos adeptos. Com o antigo logótipo, o clube quis sublinhar a ligação à sua rica história, tradição e ao próprio ADN do Ajax.

No entanto, a realização não está a par disso, já que, ao mostrar repetições, é continuamente utilizado o logótipo anterior do clube de Amesterdão. Os adeptos aperceberam-se imediatamente disso e estão extremamente irritados. 

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