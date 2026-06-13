Os espectadores chegam exatamente à mesma conclusão após um vídeo especial do campo da seleção holandesa: "O clima é..."

Um momento de comemoração de aniversário da seleção holandesa gerou uma quantidade notável de reações nas redes sociais. Em imagens do canal oficial OnsOranje, é possível ver o técnico Ronald Koeman parabenizando o goleiro Mark Flekken pelo seu 33º aniversário. Os espectadores chegaram à mesma conclusão, em grande parte sarcástica: o entusiasmo parece estar longe.

A seleção holandesa está atualmente em Kansas City, onde a equipe se prepara para a Copa do Mundo. O primeiro jogo contra o Japão está marcado para domingo à noite.

No vídeo, a seleção se reuniu no vestiário, e então Koeman toma a palavra. “Bom dia a todos. Temos um aniversariante entre nós. Parabéns. Aqui está. Aproveite o dia e espero que isso também te faça feliz”, diz o técnico enquanto entrega um presente a Flekken. O que exatamente o goleiro recebe permanece incerto, pois o presente não é aberto.

Em seguida, Flekken se dirige aos seus companheiros de equipe. “Em primeiro lugar, obrigado a todos pelos parabéns. Um dia no meio de vocês é sempre bom. Estamos diante de um torneio muito bonito. Acho que podemos criar ótimas lembranças aqui. Temos um grupo incrível, muitas qualidades, e vamos tirar o melhor proveito disso”, afirma o goleiro da Oranje.

Após seu breve discurso, segue-se um aplauso dos jogadores internacionais presentes. Os espectadores ficam surpresos com o vídeo. Nos comentários, muitos observam que, na opinião deles, o encontro transmite pouca energia.

“Parece superanimado por lá”, escreve um torcedor de forma significativa abaixo do vídeo. Outro seguidor comenta: “Eles estão animados!” Outro reage: “O clima está ótimo!”

Um outro torcedor afirma: “O que me chama a atenção é que tudo parece tão estático, pouca diversão, principalmente muita pressão. Claro que isso é apenas um pequeno trecho de todo o dia, mas não dá a sensação de que essa equipe vai surpreender. Bem, ou seja, vamos ser CAMPEÕES DO MUNDO!”, escreve ele.

Flekken também é alvo de críticas. “Parece que esse presente saiu do próprio bolso dele, que entusiasmo, hein”, diz uma das reações. Outro usuário escreve: “Nossa, que orador… o entusiasmo e a paixão por vencer transbordam da minha tela.”







