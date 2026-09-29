Após um início perfeito que colocou os Emirados Árabes Unidos na liderança do Grupo 2, o croata Zlatko Dalic enfrenta um novo teste diante do Catar, em um confronto que carrega cálculos especiais, depois que ambas as seleções garantiram vaga na semifinal antes da última rodada da fase de grupos.

Zlatko Dalic, treinador dos Emirados Árabes Unidos, ressaltou a importância do duelo contra o Catar, marcado para o estádio Al-Inmaa, na Cidade Esportiva Rei Abdullah, em Jidá, pela terceira rodada da Copa do Golfo Árabe, a "Golfo 27".

Os Emirados Árabes Unidos lideram o grupo com 6 pontos, à frente do Catar apenas pelo saldo de gols, após marcarem 7 gols e manterem o gol invicto nas duas primeiras rodadas, enquanto a seleção catariana marcou 3 gols sem sofrer nenhum.

Dalic afirmou durante a coletiva de imprensa: "A seleção catariana é forte e disputou a Copa do Mundo de 2026, por isso nosso confronto contra ela será um desafio especial, mas vamos buscar a vitória e a liderança do Grupo 2".

E acrescentou o treinador da seleção dos Emirados Árabes Unidos: "Fizemos uma grande atuação diante do Iêmen e do Bahrein e marcamos sete gols. Disputamos uma partida a cada três dias, e isso causa cansaço aos jogadores, mas vamos tentar superar isso".









E prosseguiu: "Estou gostando de trabalhar dentro do sistema e feliz com o que foi conquistado após apenas dez dias de trabalho. Não vou me antecipar aos acontecimentos no Grupo 1, e acompanharei o confronto entre Arábia Saudita e Iraque. Todas as seleções participantes são fortes e, no fim, enfrentaremos na semifinal uma seleção que já disputou a última Copa do Mundo".

Por sua vez, Ali Saleh, jogador da seleção dos Emirados Árabes Unidos, afirmou que o objetivo após garantir a classificação é manter a liderança do grupo, ressaltando que a ambição da equipe vai além de simplesmente chegar à semifinal.

E disse: "Toda seleção almeja a vitória, mas buscamos, como grupo, alcançar o aproveitamento perfeito em nosso grupo. Nosso maior objetivo é conquistar o título do torneio, e vamos nos ajudar mutuamente nos treinos e nas partidas para alcançar esse objetivo".