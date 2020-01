Os dois encontros entre Luxemburgo e Diniz: equilíbrio e entrega superando a técnica

Técnicos voltam a se encontrar neste domingo (26) no clássico entre Palmeiras e São Paulo

e se enfrentam na tarde deste domingo, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, dando sequência a estreias animadoras dos dois lados no . Enquanto o de Luxemburgo goleou o , o Tricolor de Diniz venceu tranquilamente o Água Santa, com os técnicos agora medindo forças pela terceira vez na carreira.

A primeira vez em que os dois se encontraram foi na metade do ano passado, quando um Luxa ainda em começo de trabalho encontrou Diniz em meio ao intenso período no . O jogo, no entanto, foi mais de transpiração do que de inspiração, tudo que não se espera de equipes que prezam por um jogo bem jogado.

O abriu o placar com Pedro, no final do primeiro tempo, mas sucumbiu diante da pressão de São Januário. Digão foi expulso, em lance bastante contestado pelos tricolores, e Castán deixou tudo igual para os vascaínos. Pouco depois, mais um vermelho: Frazan excluído, senha para Bruno César decidir a vitória por 2 a 1.

Quase seis meses depois, os dois treinadores voltaram a se encontrar na reta final do Brasileiro do ano passado, dessa vez com Fernando Diniz já no comando do São Paulo.

Em meio à implantação do seu estilo de jogo, com a confiança abalada por duas derrotas seguidas jogando no Morumbi, Diniz viu seu time apostar em um modelo de atuação mais seguro do que o visto frente e Fluminense nas duas rodadas anteriores.

Depois de abrir o placar com Antony, os são-paulinos passaram a controlar o jogo mais no embate físico do que na técnica. Com uma atuação bem abaixo da média, Luxa viu seu time sucumbir facilmente e não ameaçar o triunfo por 1 a 0 dos paulistas.

Agora em forças equivalentes e ambos levando a chance de titulo paulista a sério para coroar o começo do trabalho, os treinadores se reencontram no interior para ver quem toma a frente nessa disputa particular.