Os dias passam e a incerteza aumenta... Por que a saída do “rejeitado Mourinho” do Real Madrid ficou paralisada?

Uma reportagem da imprensa espanhola revelou novos detalhes sobre a crise envolvendo o jogador do Real Madrid, cuja saída imediata foi solicitada pelo técnico José Mourinho.

O jornal “AS” informou que Dani Ceballos pediu ao Real Madrid que lhe concedesse uma transferência sem custos, já que ele queria sair imediatamente, abrindo mão do ano restante de seu contrato.

Ele desejava jogar e iniciar um novo projeto, talvez no Real Betis, talvez não, mas ainda não se transferiu.

O jornal ressaltou que o Real Madrid não está impedindo sua saída; pelo contrário, o clube concordou em permitir que ele saia, e nada mudou a esse respeito... Há alguns dias, a decisão está exclusivamente nas mãos do meio-campista.

A iniciativa partiu de Ceballos, que percebeu, após conversar com Mourinho por telefone, que suas chances de jogar pelo Real Madrid na temporada 2026-2027 seriam extremamente limitadas.

Ceballos não queria passar o ano no banco de reservas, especialmente porque completará 30 anos em agosto próximo. Havia chegado a hora de garantir um último grande contrato, e o Real Madrid estava disposto a mantê-lo no elenco, cumprindo o contrato firmado até 2027; porém, após o pedido dele e consultas internas com Mourinho, o clube aceitou a proposta do jogador.

Ele foi informado disso, não houve mais nenhuma resposta, e agora está livre para se transferir para qualquer clube que desejar; do ponto de vista do Real Madrid, isso libera uma vaga no elenco para aliviar a superlotação em Valdebebas.

No entanto, os dias passam sem nenhum avanço, o que alimenta os rumores de que o Real Madrid possa desistir da negociação, mas isso não é verdade.

Ceballos quer obter a autorização para se transferir assim que chegar a um acordo com outro clube, e é esse acordo que ainda não se concretizou. O jogador não encontrou a proposta que deseja, e seu tão esperado retorno ao Betis ainda está longe de se concretizar; ele também não recebeu nenhuma proposta atraente de outro clube.

Mas isso não afeta o Real Madrid, que não se opôs a esse cenário, mesmo que seja com um rival da La Liga.

Enquanto isso, Ceballos continua aproveitando suas férias; ele foi visto esta semana em uma boate curtindo a música e se divertindo, enquanto avalia suas opções para o futuro.