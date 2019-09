Os dez elencos mais caros da Liga dos Campeões 2019/20

Dois dos times que formam o top 5 dos elencos mais caros nunca foram campeões do torneio europeu

Pela primeira vez na história da Liga dos Campeões, outros times além de e superam o valor de 1 bilhão de euros (R$ 4,5 bilhões). Ao todo, são cinco times que disputam a edição de 2019/2020 da competição a alcançar tal marca.

Segundo levantamento realizado por Rafael Reis, blogueiro do Uol, o é a equipe como elenco mais caro. O valor de mercado dos jogadores comandados por Pep Guardiola é de 1,28 bilhão de euros (R$ 5,8 bilhões), de acordo com números do Transfermarkt.

Os citizens ainda buscam o primeiro título da Liga dos Campeões. O que contrasta com os dois próximos na lista de mais valiosos, Real Madrid e Barcelona, que juntos ganharam 6 edições nesta década. O clube merengue, reforçado por Hazard nesta temporada, tem seu elenco avaliado em 1,19 bilhão de euros (5,35 bilhões).

Já o Barcelona, que era tinha o posto de elenco mais caro da última Liga dos Campeões, vem logo atrás do Real: 1,18 bilhão de euros (R$ 5,30 bilhões).

O atual vencedor do torneio está na quarta colocação dessa lista. O teve seu elenco avaliado em 1,07 bilhão de euros (R$ 4,81 bilhões). Fechando o top 5 está o , que assim como o City nunca foi campeão da Liga dos Campeões. O elenco parisiense foi avaliado em 1,06 bilhão de euros (R$ 4,76 bilhões).

Mesmo em quinto lugar no ranking, o PSG tem os dois jogadores mais caros desta edição do campeonato europeu: Kylian Mbappé e Neymar. O custo do francês é estimado em 200 milhões de euros (R$ 900 milhões) e o do brasileiro em 180 milhões de euros (R$ 810 milhões).

Só o valor desses dois jogadores somados dá mais de 10 vezes o time menos valioso da Liga dos Campeões. O Slavia Praga foi avaliado em 30,3 milhões de euros (R$ 136,1 milhões) e é o único desta edição com valor abaixo dos 50 milhões de euros (R$ 224,5 milhões).

A começa nesta terça-feira e a primeira rodada já tem jogos como contra Barcelona, que pode ter a estreia de Leo Messi na temporada, e PSG recebendo o desfalcado Real Madrid. A final será dia 30 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na .

Confira os 10 elencos mais caros da Liga dos Campeões:

1. Manchester City (ING) - 1,28 bilhão de euros

2. Real Madrid (ESP) - 1,19 bilhão de euros

3. Barcelona (ESP) - 1,18 bilhão de euros

4. Liverpool (ING) - 1,07 bilhão de euros

5. PSG (FRA) - 1,06 bilhão de euros

6. (ING) - 984 milhões de euros

7. (ESP) - 872, 5 milhões de euros

8. de Munique (ALE) - 867,4 milhões de euros

9. (ITA) - 864 milhões de euros

10. (ING) - 807 milhões de euros

Os 10 elencos mais baratos da Liga dos Campeões são:

23. (TUR) – 136,3 milhões de euros

24. (UCR) – 137,4 milhões de euros

25. (RUS) – 134,8 milhões de euros

26. (BEL) – 117,7 milhões de euros

27. Brugge (HOL) – 108,4 milhões de euros

28. (AUT) – 95 milhões de euros

29. Olympiacos (GRE) – 83,1 milhões de euros

30. (CRO) – 73 milhões de euros

31. (SER) – 58 milhões de euros

32. Slavia Praga (TCH) – 36,6 milhões de euros