Os companheiros de James estão em perigo... Um vírus atinge o vestiário da Colômbia

A seleção colombiana está animando todo o país, com a esperança de alcançar uma grande conquista na Copa do Mundo de 2026; no entanto, a equipe passa atualmente por uma situação crítica em termos de saúde.

O jornal espanhol “AS”, citando a mídia colombiana, informou que, nos últimos dias, um vírus se espalhou no vestiário da seleção colombiana, infectando vários jogadores.

Nestor Lozano, técnico da Colômbia, explicou que alguns jogadores já apresentavam dores físicas antes da partida contra Gana nas oitavas de final da Copa do Mundo.

James Rodríguez, capitão da Colômbia, confirmou isso posteriormente e comentou: “Há um vírus se espalhando com força, e muitos de nós estamos sentindo os sintomas”.

Apesar desses contratempos, James quis transmitir otimismo aos companheiros, afirmando que a equipe conseguiu superar essa fase apesar do problema.

A seleção da Colômbia venceu Gana por 1 a 0 nas oitavas de final e se prepara para enfrentar a Suíça na noite da próxima terça-feira, nas quartas de final da Copa do Mundo.

Não é a primeira vez que isso acontece na Copa do Mundo; durante o torneio anterior, no Catar, o chamado “vírus da camela” ganhou grande notoriedade, especialmente entre os jogadores da seleção francesa.

Nem Dayot Upamecano nem Adrien Rabiot conseguiram jogar um único minuto na semifinal de 2022 contra o Marrocos.

E a seleção francesa não foi a única afetada, já que jogadores da Holanda, do Brasil e da Suíça também apresentaram sintomas semelhantes aos da gripe durante sua estadia no Catar.