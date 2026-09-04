Apenas o Real Madrid, avaliado em 9,5 bilhões de dólares, supera o Barcelona na mais recente classificação da revista americana "Forbes", especializada no mundo das finanças e dos negócios.

O clube merengue lidera a lista, enquanto o Barcelona tem valor de 7,5 bilhões de dólares, mas a exploração do estádio "Spotify Camp Nou" ainda está na metade do caminho, segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo".

O valor da marca do Barcelona segue em ascensão, à espera de que o "Spotify Camp Nou" comporte 104.600 torcedores.

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O Barcelona — que revelará na segunda-feira o número exato de uma receita recorde alcançada durante a temporada 2025-26, próxima de 1,1 bilhão de euros e superior a 994 milhões na temporada 2024-25 — anunciou que se tornou o segundo clube de futebol mais valioso do mundo, de acordo com a nova atualização da classificação da "Forbes".

Com um valor de 7,5 bilhões de dólares, o clube catalão subiu da terceira para a segunda posição, ultrapassando o Manchester United, que está avaliado em 7,2 bilhões de dólares.

Vale considerar que a "Forbes" baseia sua classificação nos números do fim da temporada 2024-25, e não da temporada 2025-26, durante a qual a capacidade do "Spotify Camp Nou" aumentou de 45.401 lugares desde 22 de novembro de 2024 para 62.652 lugares entre 15 de março e 17 de maio, data da última partida do Barcelona no estádio catalão.

Completam os cinco primeiros o Liverpool, com valor de 6,2 bilhões de dólares, e o Paris Saint-Germain, com 5,8 bilhões, seguidos pelo Bayern de Munique "5,7 bilhões", Manchester City "5,5 bilhões", Arsenal "5,4 bilhões", Chelsea "4,2 bilhões" e Tottenham "3 bilhões", fechando a lista dos dez clubes mais valiosos do mundo.

O Barça vem forte financeiramente

Segundo o "Mundo Deportivo", a comparação com o Real Madrid ainda está distante do que será o cenário real dentro de cerca de um ano e meio, quando o "Spotify Camp Nou" estiver concluído com capacidade de 104.600 lugares.

O estádio "Santiago Bernabéu" funciona com sua capacidade total há dois anos, após o fim das obras de reforma, com capacidade de 83.186 lugares, além do aproveitamento das áreas VIP "para personalidades importantes".

Com a conclusão do projeto catalão, o estádio contará com 9.400 lugares para personalidades VIP, uma enorme fonte de renda que contribuirá para o aumento do valor financeiro do Barça.

No ranking mundial de todos os clubes esportivos, o Barcelona ocupa a décima quinta posição.

O Dallas Cowboys, da liga de futebol americano "NFL", lidera a lista com valor de 13 bilhões de dólares, seguido pelo Golden State Warriors, da liga de basquete americana "NBA", com 11 bilhões, depois o Los Angeles Rams "10,5 bilhões", o New York Giants "10,1 bilhões", o Los Angeles Lakers "10 bilhões" e o New York Knicks "9,75 bilhões", enquanto o Real Madrid, com valor de 9,5 bilhões de dólares, aparece na sétima posição mundial.

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