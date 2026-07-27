A menos de duas semanas do arranque das competições da Liga Roshn Saudita de Profissionais, aumenta a tensão do diferendo entre vários clubes e a liga, após a aprovação de novas alterações ao regulamento de inscrição e participação de jogadores estrangeiros, em meio a movimentações coletivas para escalar a situação e exigir a reanálise da decisão, que os clubes consideram vir a afetar diretamente os seus planos técnicos e os seus investimentos nas equipas dos escalões de formação, ameaçando o princípio da igualdade de oportunidades antes do início da nova temporada.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" revelou uma série de contactos intensos entre vários clubes da Liga Roshn de Profissionais, com o objetivo de unificar a sua posição face às recentes alterações aprovadas pela liga ao regulamento de inscrição e participação de jogadores estrangeiros.

Segundo o jornal, os clubes tencionam adotar medidas oficiais para contestar o regulamento, dirigindo-se a uma instância superior e exigindo a reanálise da decisão antes da sua entrada em vigor, num contexto de convicção crescente entre os dirigentes dos clubes de que as alterações terão repercussões negativas nos seus planos técnicos e nos seus investimentos em jogadores estrangeiros integrados nas equipas dos escalões de formação.

O que estabelecem as novas alterações?

O novo regulamento estabelece que a lista de jovens jogadores adicionais deve incluir jogadores sauditas ou, caso não sejam sauditas, exige-se que tenham nascido no Reino da Arábia Saudita.

Na prática, isto significa que não é permitido inscrever jogadores estrangeiros fora desta categoria na lista da equipa de sub-21, ficando limitada a inscrição a apenas 10 jogadores estrangeiros com direito a participar com a equipa principal nas competições da liga.

Os clubes: a decisão foi tomada sem consenso total

De acordo com as fontes, vários clubes consideram que as novas alterações foram aprovadas sem que se tivesse chegado a um consenso final com eles, sublinhando que não foram consultados de forma definitiva antes da aprovação do regulamento.

Esclareceram que os grupos de trabalho que antecederam a emissão do regulamento se destinavam à troca de pontos de vista e à discussão das diferentes propostas, e não tinham como objetivo aprovar alterações vinculativas, indicando que vários representantes dos clubes manifestaram as suas reservas às propostas desde que foram apresentadas.

Porque é que a liga alterou o regulamento?

As fontes indicaram que a liga tomou esta medida com o objetivo de fechar a porta ao que considerou ser uma forma de contornar o regulamento anterior.

Nas temporadas passadas, alguns clubes inscreviam jogadores estrangeiros nas equipas dos escalões de formação ou na equipa de sub-21, recorrendo depois a eles quando algum dos jogadores da equipa principal sofria uma lesão ou estava ausente, o que permitia manter a participação de 10 jogadores estrangeiros na lista de jogo.

A liga considera que esta prática reduzia as oportunidades de participação dos jovens jogadores sauditas, o que a levou a introduzir as novas alterações.

Os planos técnicos e a integridade da competição

Em contrapartida, os clubes que contestam mantêm que o novo regulamento lhes impõe restrições adicionais que limitam a sua capacidade de tirar proveito técnico dos jogadores estrangeiros que contrataram com o objetivo de desenvolver as equipas dos escalões de formação.

Consideram também que o momento da emissão da decisão, apenas cerca de duas semanas antes do arranque das competições da liga, pode afetar a integridade da competição, uma vez que muitos clubes se basearam em planos técnicos e contratuais construídos de acordo com o regulamento anterior, o que faz com que a decisão necessite de revisão antes de começar a ser aplicada.

No mesmo sentido, a liga informou os clubes de que, nos próximos dois dias, lhes fornecerá o mecanismo detalhado relativo à participação dos jogadores estrangeiros inscritos na equipa de sub-21.

A liga irá igualmente esclarecer o mecanismo de participação destes jogadores nas competições da Taça do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas e da Supertaça Saudita, depois de o regulamento da temporada passada permitir a participação de qualquer jogador estrangeiro, quer estivesse inscrito na equipa principal, quer na equipa de sub-21, desde que o número de jogadores estrangeiros participantes na partida não ultrapassasse os 10.

A mudança nas relações de força dentro da liga

Outras fontes revelaram ao jornal "Asharq Al-Awsat" que o bloco contrário às alterações considera que as relações de força dentro dos clubes da liga de profissionais sofreram uma mudança notória nos últimos três anos.

As fontes esclareceram que os grandes clubes já não detêm a mesma influência que lhes permitia travar ou alterar algumas decisões regulamentares, como acontecia no passado, num contexto de menor coordenação entre eles.

Em contrapartida, surgiu uma maior coordenação entre vários outros clubes, que passaram a estar mais alinhados nas suas posições dentro das reuniões da liga, o que se refletiu na aprovação de várias decisões regulamentares no período recente, entre elas as últimas alterações ao regulamento de inscrição e participação de jogadores estrangeiros.