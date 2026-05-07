Os clubes da Eredivisie estão fazendo fila para contratar o “irmão de”, que se destaca nos playoffs

Emmanuel Poku não tem do que reclamar em termos de interesse. O veloz ponta do Almere City está prestes a dar um passo adiante, segundo informou o jornalista Chris Tempelman nesta quinta-feira na VI ZSM. Entre outros, o FC Twente e o Go Ahead Eagles estão de olho nele.

Poku, de 20 anos, se destaca ao lado de seu colega da mesma idade, Marley Dors, no Almere durante as eliminatórias da Keuken Kampioen.

Caso o ambicioso clube não consiga subir para a VriendenLoterij Eredivisie, há vários caminhos para ambos que levam ao mais alto nível da Holanda.

Tempelman conversou com Poku na quarta-feira. “Ele diz estar focado na promoção e, pelo resto, nada por enquanto, mas está pensando no próximo passo. Não poderia ser diferente. Este é um garoto que precisa ir para a Eredivisie, ou talvez até para o exterior. Ele está pronto para isso.”

Até agora, Poku disputou 47 partidas oficiais pelo Almere. Nelas, ele marcou onze gols e deu oito assistências.

“Eu recomendaria ao Poku que desse o salto para a Eredivisie. Sei que ele está na mira do FC Twente e percebi ontem que também está sendo acompanhado pelo Go Ahead Eagles”, revela Tempelman.

Emmanuel Poku é o irmão mais novo de Ernest (22), que no verão passado fez uma transferência brilhante do AZ para o Bayer Leverkusen.