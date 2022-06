Os clubes com investimento de John Textor e Eagle Holdings no futebol

Veja os times que o empresário norte-americano é sócio; incluindo o Botafogo e três equipes da Europa

O Lyon anunciou nesta segunda-feira um acordo com John Textor para ser o novo sócio majoritário do clube. O empresário norte-americano vai comprar 66,56% das ações do time francês e, mais tarde, terá 88,55%. O dono da SAF do Botafogo deve investir 86 milhões de euros (cerca de R$ 468 milhões).

Segundo o comunicado oficial do Lyon, a Eagle Football Holdings, fundo administrado por John, vai comprar as ações da Pathe SAS e IDG Capital. E, mais tarde, adquirir a parte que pertence a Holnest, empresa de Jean-Michel Aulas, presidente e dono do clube francês.

Futebol ao vivo e quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mesmo com John Textor se tornando sócio majoritário do clube, Jean-Michel Aulas vai seguir no Lyon por três temporadas, como diretor-executivo. Além disso, vai integrar a Eagle Football Holdings e trabalhar junto com o empresário norte-americano. Textor é o sócio majoritário dos clubes-empresa a partir da Eagle Holdings, pela qual o americano concentra os investimentos feitos no mundo do futebol.

Conhecido por seu carisma e coragem para investir sem dó no mercado da bola, o estrangeiro é um dos pioneiros no modelo de “Sociedade Anônima de Futebol” no futebol brasileiro.

Veja os clubes com investimento de John Textor e a sua empresa Eagle Holdings no futebol:

Botafogo

Vitor Silva/Botafogo

Textor comprou 90% das ações da SAF do Botafogo em março deste ano. O valor desembolsado pelo patente alta para adquirir a maior parte do Glorioso está na casa dos R$ 400 milhões. Ele chegou com tudo ao clube. Na primeira janela de transferências da temporada, o time de General Severiano foi o que mais investiu. Ao todo, foram R$ 65 milhões injetados em reforços.

Crystal Palace

Crystal Palace.

Em agosto de 2021, depois de ter tentado comprar o Newcastle United, Textor comprou 18% do Crystal Palace por 87,5 milhões de libras (R$ 630 milhões, na cotação da época). Em 2022, ele aumentou sua participação no clube inglês e agora tem 40% das ações.

RWD Molenbeek

Mais artigos abaixo

Em 12 de janeiro de 2022, John adquiriu 80% do RWD Molenbeek, da cidade de Bruxelas, que estava disputando a 2ª divisão belga, em valores não divulgados.

Lyon

Getty

O Lyon é o 4º time na holding de John Textor, sendo o 2º negociado apenas em 2022. O empresário vai comprar 66,56% das ações do time francês e, mais tarde, terá 88,55%. Ele deve investir 86 milhões de euros (cerca de R$ 468 milhões).