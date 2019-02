"Os catalães são ensinados a odiar o Real Madrid", conta companheiro de time de Xavi

Rivalidade entre Barça e Real se aprende desde criança, diz jogador argentino que joga ao lado de Xavi, no Catar

Companheiro de Xavi no Al Sadd, Baghdad Bounedjah revelou as conversas de vestiário com o ex-jogador do Barcelona. Em uma delas, o argentino destacou que os catalães aprendem desde pequenos a odiarem o Real Madrid.



​(Foto: Getty Images)

Durante uma premiação, Bounedjah comentou sobre uma das maiores rivalidades do futebol, em destaque, o lado dos torcedores do Barça: "Nenhum deles gosta do Real Madrid, Xavi me disse que na Catalunha eles são ensinados a odiar o Real Madrid e crescem com esse sentimento".

Vale ressaltar que Barcelona e Real Madrid vão se enfrentar nas semifinais da Copa do Rei. O primeiro duelo será em 06 de fevereiro no Estádio do Camp Nou. Na partida de volta, as equipes decidem a vaga para a final, no Santiago Bernabéu.